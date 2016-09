„Ihr seid der größte Schatz im Unternehmen“

RÖTTENBACH - „Ihr seid der größte Schatz im Unternehmen“, sagte Franz Fritzenschaft, Chef der Norma-Niederlassung Röttenbach, bei der Begrüßung von 170 neuen Lehrlingen, die sich aus ganz Nordbayern am Zentrallager zusammenfanden.

Zu einem Kennenlerntag trafen sich die 170 Auszubildenden aus ganz Nordbayern des Discounters Norma im Zentrallager in Röttenbach. Da durfte dann natürlich ein Erinnerungsfoto nicht fehlen. © Foto: Niko Spörlein



Der Lebensmittel-Discounter ist somit ein maßgebliches Unternehmen, das überdurchschnittlich auf die Ausbildung ihrer künftigen Fachkräfte setzt. Mit Bussen wurden die jungen Leute, die als Verkäufer, Kaufleute und Handelsfachwirte im dualen Studiumgang ausgebildet werden, nach Röttenbach gefahren, denn sie kamen aus Aschaffenburg, Bamberg, Coburg, Würzburg, Forchheim und Erlangen. Ab Erlangen sei für die logistische Betreuung der Lebensmittelmärkte die Hauptzentrale in Fürth zuständig, sagte Ausbildungsleiter Tobias Niedt, der in allen Filialen seiner Zuständigkeit, exakt 148, Ausbilder zur Verfügung hat.

Den „Kennenlerntag“ nutzte auch Vanessa Roth aus Uehlfeld. Die 20-Jährige hat vor ihrem Ausbildungsbeginn als Verkäuferin die Schule mit der Mittleren Reife beendet. „Wir zeigen euch den Weg nach oben, gehen müsst ihr selbst“, so Fritzenschaft. Der „Weg nach oben“ ist auch Vanessa Roth nicht versperrt: Filialleiterin könne sie sich schon vorstellen, auch Bereitschaftsleitung oder der Weg in die Führungsebene, sagt sie.

Nach dem Pressefoto vor der „Vorzeigefiliale“ in Röttenbach, gleich gegenüber vom Zentrallager, hatten die jungen Leute den ganzen Tag Zeit, um die logistisch minutiös durchdachten Abläufe im Zentrallager kennenzulernen. Denn das Norma-Zentrum am Rande von Röttenbach ist Dreh- und Angelpunkt für An- und Ablieferung. Bis zu 150 Lkw täglich liefern Lebensmittel und verteilen diese wieder auf die Filialen, dabei werden täglich zwischen 1000 bis 1500 Paletten bewegt.

Und weil die neuen Auszubildenden einen durchaus anstrengenden Tag hatten, kümmerte sich das Unternehmen natürlich auch um deren Verköstigung. Hier kam der langjährige Norma-Mitarbeiter Horst Biemel, der auch beim 1. FC Niederlindach aktiv ist, zum Einsatz: Er sorgte mit den Herren vom 1. FCN für Bratwürste, Steaks und Bauch. Später konnten die 170 Lehrlinge noch einen Spielparcours durchlaufen, bevor sie wieder nach Hause gefahren wurden.

Übrigens — insgesamt bildet Norma in den drei Ausbildungsjahren im Versorgungsgebiet der Niederlassung Röttenbach 400 Lehrlinge sowie weitere Handelsfachwirte aus, ließ der Ausbildungsleiter noch wissen. Mitarbeiter insgesamt zähle Norma im Niederlassungsgebiet knapp 5000.

