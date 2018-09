Im Eisstadion gibt es bisher nur Sorbet

Arbeiten liegen aber in den letzten Zügen - Abschiedsspiel für Jun soll planmäßig stattfinden können - vor 1 Stunde

HÖCHSTADT - Verantwortliche und Fans des Höchstadter EC, die in dieser Woche mal einen Blick ins Eisstadion gewagt haben, sind schon etwas zusammengezuckt. Das sah noch nach reichlich viel Arbeit aus – und am Samstag, 22. September, soll schließlich das Abschiedsspiel für Trainer-Legende Daniel Jun inklusive der Vorstellung der Alligators 2018/19 für die Oberligasaison steigen.

Letzter Feinschliff vor der Oberligasaison: Die Bauarbeiten im Höchstadter Eisstadion gehen laut den Verantwortlichen gut voran, nur die Eisfläche will noch nicht durchfrieren. © Foto: Athina Tsimplostefanaki



Letzter Feinschliff vor der Oberligasaison: Die Bauarbeiten im Höchstadter Eisstadion gehen laut den Verantwortlichen gut voran, nur die Eisfläche will noch nicht durchfrieren. Foto: Foto: Athina Tsimplostefanaki



Doch die Skeptiker kann Hans-Peter Philipp, Leiter des Sportzentrums am Kieferndorfer Weg, beruhigen. "Die Bauarbeiten liegen in den letzten Zügen," Umkleiden und Duschen seien bereits fertig, derzeit sei beispielsweise noch der Eismeisterraum dran.

Die Zuschauer sollten also keinerlei Beeinträchtigungen spüren. Aber die Spieler? Da hat Philipp noch gewisse Bedenken. Denn die Eisaufbereitung im Stadion habe zwar schon am Dienstag begonnen, aber "das wird heute länger dauern als üblich", so der Experte. Kein Wunder, bei einem nach diesem Jahrhundertsommer aufgeheizten Beton und immer noch Lufttemperaturen von 28 Grad Mitte September. Philipp hofft, dass das Eis bis Freitagabend (da soll ein erstes Training des HEC stattfinden) durchgefroren ist. Bis Samstag sollte es klappen, meint er. Eishockey auf Sorbet wäre auch wahrlich kein Vergnügen.

Holger Peter E-Mail