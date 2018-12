Im ersten Schnee krachte es zwei Mal

Herzogenaurach: Unfälle auf glatten Straßen - vor 1 Stunde

HERZOGENAURACH - Der erste Schnee – und schon hat es die ersten witterungsbedingten Verkehrsunfälle gegeben. Am Sonntag hat es auf glattem Untergrund im Stadtgebiet zwei Mal gekracht.

Gegen 12 Uhr rutschte eine Autofahrerin mit ihrem Smart in Burgstall beim Wechsel vom Asphalt auf das Kopfsteinpflaster trotz niedriger Geschwindigkeit nach links auf die Gegenfahrbahn und anschließend in den Holzzaun eines Anwesens. Am Zaun wurden zwei Latten beschädigt, am Fahrzeug war lediglich die Stoßstange gesplittert. Die Fahrerin wurde vorsorglich ins Klinikum Fürth gebracht. Sie konnte das Krankenhaus kurze Zeit später wieder verlassen. Es entstand ein Schaden von etwa 1000 Euro.

Gegen 15 Uhr kam einem Kleintransporter in der Anna-Herrmann-Straße ein Audi entgegen. Der Transporter geriet, trotz Schrittgeschwindigkeit, auf der schneebedeckten Fahrbahn beim Bremsen ins Rutschen.

Sein Fahrzeug stellte sich quer, rutschte gegen die Front des Audis, der die Situation rechtzeitig erkannte und sein Fahrzeug bereits zum Stehen gebracht hatte. Weiterhin touchierte der Kleintransporter einen am Straßenrand geparkten Pkw. Der Gesamtschaden wurde von der Polizei auf 4500 Euro geschätzt. Verletzt wurde niemand.

