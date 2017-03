Im Landkreis ERH: Werkzeug für 7000 Euro weg

HÖCHSTADT / ADELSDORF / VESTENBERGSGREUTH - Unbekannte Täter haben am im Landkreis vier Kleintransporter aufgebrochen und Werkzeug gestohlen. Die Polizei bittet um Hinweise.

Symbolbild Polizei Foto: nn



Die Taten ereigneten sich zwischen Dienstagnachmittag und Mittwochmorgen. Aufgebrochen wurden ein Mercedes Sprinter im Höchstädter Ortsteil Sterpersdorf, ein VW Crafter in der Dutendorfer Straße in Vestenbergsgreuth, sowie zwei Kleintransporter in Adelsdorf (Hauptstraße und Tannenweg).

Die Täter schlugen zum Teil die Scheiben ein oder manipulierten die Schlösser. Aus den Handwerkerfahrzeugen wurden Werkzeugmaschinen im Gesamtwert von circa 7000 Euro entwendet. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von mehreren Hundert Euro.

Das zuständige Fachkommissariat der Erlanger Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise unter * (0911) 21 12 33 33.

