Im "Osten" steckt ganz viel Hessen und Rheinland drin

Handballerinnen der TS Herzogenaurach sind nach ihrem Nachrücken nun einer anderen Gruppe der 3. Bundesliga zugeteilt worden - vor 1 Stunde

HERZOGENAURACH - Die Würfel sind gefallen: Die Handballfrauen der TS Herzogenaurach werden – nach der späten Chance als erster Nachrücker – in der kommenden Saison als einziger bayerischer Verein in der 3. Bundesliga Ost spielen. Dies hat der Deutsche Handball-Bund (DHB) am Wochenende bekanntgegeben.

Das Durchhaltevermögen von Nina Bestle und Co. wurde nun doch noch belohnt. © Ralf Rödel



Das Durchhaltevermögen von Nina Bestle und Co. wurde nun doch noch belohnt. Foto: Ralf Rödel



"Spät – zu spät?", so begannen am 13. März der Bericht in den NN vom eindrucksvollen 27:21-Auswärtssieg der TSH-Frauen in der zweiten Relegationsrunde zum Verbleib in der 3. Bundesliga bei SFN Vechta im allerletzten Spiel der Saison 2017/2018. Nun wissen die Handballfreunde in der Region: Die Mühen waren nicht umsonst.

Nachdem die TSH die erste Qualifikation um den Klassenerhalt unglücklich und nur aufgrund eines fehlenden Tores gegen Chemnitz verloren hatte, entschlossen sich das damalige Trainerduo Klaus Watzinger und Mirko Scholten gemeinsam mit der Mannschaft und den Verantwortlichen Christine Odemer und Udo Hermannstädter dazu, auch noch die allerletzte vage Chance trotz der extrem weiten Anreise von über 500 Kilometern und einer im Hinspiel erlittenen 24:27-Niederlage zumindest nicht kampflos verstreichen zu lassen.

Zu dem Zeitpunkt war überhaupt nicht abzusehen dass es für die Mannschaft doch noch eine Chance geben würde, sie stand nach dem Sieg in Vechta lediglich auf der Nachrückerliste.

Und nun das: Wie in der Freitags- Ausgabe kurz berichtet, hat sich die SG Menden/Sauerland aus der 3. Bundesliga West zurückgezogen, was zur Folge hat, dass die TSH tatsächlich den Joker gezogen hatte. So gesehen haben Mannschaft und Verantwortliche seinerzeit alles richtig gemacht.

Trainer René Friedrich kann nun für die neue Saison planen. © Foto: Zink



Trainer René Friedrich kann nun für die neue Saison planen. Foto: Foto: Zink



Und sie haben es sich nicht allein wegen dieser sich selbst übertreffenden Leistung am letzten Spieltag den Klassenerhalt verdient. Dass die TSH die Saison über fast in jeder Begegnung mithalten konnte und spielerisch wie taktisch sicherlich zu den besten Aufsteigern seit Jahren zählte, wurde ihnen regelmäßig auch von Gegnern bestätigt. Allein die mangelnde Cleverness sowie eine erhebliche Verletzungsserie wurde ihr öfter zum Stolperstein.

Wie zu erfahren ist, bleibt das Team personell weitgehend zusammen, kurzfristige berufliche und private Einflüsse sind nicht auszuschließen. Das bedeutet, dass es nun mit der über die Monate hinweg gesammelten Erfahrung und dem nach Vechta tollen Rückenwind mit anderen Vorzeichen an die neue Aufgabe herangehen kann.

Die Einteilung ist die 3. Liga Ost war zwar kein Wunsch des Vereins, aber ist auch kein Schicksalsschlag. Denn so viel "Osten" ist nicht drin in der Zwölfer-Liga, man trifft hingegen vermehrt auf Gegner aus dem hessischen Raum. Wo man einst von den primär athletisch ausgerichteten Ostteams sprach und jenen der 3. Liga Süd hinsichtlich Technik, Tempo und Spielwitz Vorteile zubilligte, sind die zu erwartenden Gegner derzeit etwas schwerer einzuordnen.

Immerhin kennt die TSH aber den HV Chemnitz aus den beiden Relegationsspielen vor wenigen Wochen. Der Thüringer HC beherrscht mit seiner Europaauswahl seit Jahren die 1. Bundesliga, was sich leistungsmäßig sicherlich auch auf die zweite Mannschaft auswirken dürfte. Bedenkt man dann noch, dass der HC Leipzig über viele Jahre den Frauenhandball in Deutschland mitgeprägt hat, darf man sich in Herzogenaurach auf eine erneut hochklassige Saison freuen.

Am ersten Spieltag haben die Herzogenauracherinnen Mitte September Heimrecht gegen die TSG Eddersheim, der exakte Termin steht noch nicht fest. Bis dahin hat der neue Cheftrainer René Friedrich noch Zeit, sich Informationen über die künftigen Gegner einzuholen.

VOLKER SCHNELLER