Im Outlet: Bezahlen einfach "vercheckt"

Ladendetektive stoppten jungen Mann mit neuem Jogging-Anzug - vor 1 Stunde

HERZOGENAURACH - Vergessen zu zahlen hat angeblich ein junger Mann, der das Adidas-Outlet mit einem nagelneuen Jogging-Anzug verlassen wollte.

Am Montag gegen 19 Uhr haben die Ladendetektive im Adidas-Outlet in Herzogenaurach einen 22-jährigen Mann beobachtet, wie er einen Jogging-Anzug anprobierte.

Als der junge Mann anschließend seine Straßenkleidung über einen Kleiderständer hängte und das Geschäft in den neuen Sportklamotten verlassen wollte, sprachen ihn die Detektive an. Als Ausrede gab der 22-Jährige an, das Zahlen einfach "vercheckt" zu haben.

