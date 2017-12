In 36 Minuten von Erlangen nach Höchstadt

HÖCHSTADT - Freie Fahrt auf Höchstadts Straßen: Ab dem kommenden Sonntag rollen nun auch die Busse des Omnibus Verkehrs Franken (OVF) über die frisch sanierte Aischbrücke.

Sie alle freuen sich, dass die OVF-Busse ab Sonntag nun regulär über die Aischbrücke fahren können und steigen schon mal ein (von rechts): Landrat Alexander Tritthart, Bürgermeister Gerald Brehm, OVF-Geschäftsführer Karsten Schulze, Fuhrparkleiter bei Omnibus Vogel, Damian Breuer, sowie Chef Werner Vogel. Den Bus fährt Christian Knobl. Foto: Foto: Giulia Iannicelli



"In nur 36 Minuten kommt man mit dem Bus von Erlangen nach Höchstadt/Schwedenschanze", freut sich Landrat Alexander

Tritthart. Möglich ist das mit der Schnellbuslinie 203 E, die über die Autobahn fährt. "Besser geht‘s nicht mehr." Denn nach den mühevollen Bauarbeiten ist die Aischbrücke seit Ende November nun endlich wieder für den Verkehr freigegeben. "Jetzt können wir das ÖPNV-Konzept des Landkreises, das ursprünglich schon im September 2016 starten sollte, auf den geplanten Routen umsetzen", so Tritthart. "Ein gutes, lang ersehntes Konzept kommt nun zum Tragen."

Die Brückenbauarbeiten hatten in der Tat massive Auswirkungen auf den ÖPNV. Um auch Höchstadt-Süd weiterhin bedienen zu können, wurde seinerzeit ein Shuttle-Bus eingerichtet. Dieser entfällt nun mit dem Fahrplanwechsel ab Sonntag 10. Dezember. Dagegen werden die Haltestellen "Aischwiese" und die Haltestelle am Freibad wieder bedient. Die Ersatzhaltestellen "Schillerplatz" und "Große Bauerngasse" werden aufgelöst und wieder die ursprünglichen Haltestellen angefahren.

Die Linien 203, 203 E und 205 fahren von Erlangen auch wieder über Gremsdorf Haltestelle Kloster, Bechhofener Weg, Bahnhof und Aischwiese nach Höchstadt. Die Haltestelle "Gewerbegebiet Gremsdorf" gibt es dann nicht mehr. Insgesamt betreffen die Fahrplanänderungen folgende OVF-Linien: 127, 203, 203 E, 204, 205, 207, 240, 243, 244, 245, 246, 247 und 248. Die Linien zwischen Erlangen und Höchstadt bekommen außerdem eine erhöhte Taktzahl zu den Hauptverkehrszeiten. Soll heißen: Sie fahren öfter und ermöglichen so eine komfortable Nutzung des öffentlichen Nahverkehrs. Diese Linien können 1,25 Millionen Fahrplankilometer pro Jahr verzeichnen.

Auch in den Bussen an sich sieht der Landrat "deutliche Verbesserungen". Die neuen weiß-gelb-grünen Busse seien optisch gleich zu erkennen, hätten einen barrierefreien Ein- und Aussteig sowie eine elektronische Anzeige. Und: "Die Teilnahme am Bayern

WLAN-Projekt der Linien 203, 203E und 205 kommt bei den Gästen sehr gut an", freut sich der Landrat. Nach 15 400 Zugriffen im September waren es im Oktober schon 21 500 Zugriffe.

Auch Bürgermeister Gerald Brehm freut sich, dass es jetzt so weit ist, dass die Busse ihre geplanten Routen aufnehmen können — "nach zwei Jahren im Jammertal". Er hofft, dass noch mehr Bürger das ÖPNV-Angebot wahrnehmen. Besonders erfeut ist Brehm darüber , dass man mit dem Busunternehmen Vogel ein ortsansässiges Unternehmen verpflichten konnte. OVF-GEschäftsführer Karsten Schulze betont, die Linie 203 E beispielsweise sei zu den Hauptverkehrszeiten schon gut gefüllt. "Wir sind zufrieden. Außerhalb dieser Zeiten dürfte es aber gerne noch mehr werden."

Die neuen Fahrpläne gibt es im Landratsamt, bei Stadt und VG Höchstadt sowie in den Bussen; www.vgn.de/verbindungen

