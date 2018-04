In einem Jahr ist Herzo Base III für Häuslebauer bereit

HERZOGENAURACH - Und wieder rollen in Herzogenaurach die Bagger an. In diesen Tagen beginnt die Erschließung für das Baugebiet Herzo Base III. Rund 900 Menschen sollen hier einmal wohnen. Mitte 2019 könnten die ersten Häuser gebaut werden.

Der Lärmschutzwall endet auf halber Strecke. Im Zuge der Erschließungsarbeiten für Herzo Base III wird er allerdings weitergezogen. Die abgeteilte dreieckige Wiesenfläche ist Privatgrund und wird wohl Wiese bleiben – obgleich die Stadt Herzogenaurach nach wie vor daran interessiert wäre, diese Fläche zu kaufen; etwa, um Obstbäume zu pflanzen. © Foto: Jeanette Seitz



Bürgermeister German Hacker freut sich, dass es so zügig vorangeht auf der Herzo Base. Gemeinsam mit Bauamtsleiter Gerhard Merkel, dessen baldiger Nachfolgerin Silke Stadter und Bauleiter Andreas Reichel von der ausführenden Firma Kehn aus Burgebrach schlendert er auf dem Lärmschutzwall Richtung Westen, also Richtung Puma Headquarters. Momentan endet der Lärmschutzwall hier auf halber Strecke. Das wird jedoch nicht so bleiben: Im Zuge des neuen Wohngebietes Herzo Base III wird auch der Wall weitergezogen, er wird eine kleine Rechtskurve beschreiben und an dem alten Torbogen mit der Aufschrift "Herzo Artillery Base" enden.

Die Erde für die Errichtung des Walls wird zum Großteil von der Baustelle selbst stammen, etwa Erdmasse, die durch den Kanalbau frei wird. "Im Idealfall ist das ein Null-Summen-Spiel", sagt Hacker.

Ein Blick vom Lärmschutzwall hinunter auf das neue Baugebiet Herzo Base III: Auf der Wiese rechts, also im östlichen Teil, werden die Erschließungsarbeiten beginnen. Die ersten Bagger hat die Firma Kehn schon geparkt, zu sehen am linken Bildrand; im Hintergrund die adidas-Baustelle. © Foto: Jeanette Seitz



Mit dem Kanalbau wird auch die Erschließung an sich beginnen. "Man arbeitet immer von unten nach oben", erläutert Reichel. Die Firma Kehn wird also zunächst den Oberboden im östlichen Teil der Herzo Base III abtragen. Reichel spricht von 6000 Quadratmetern Oberboden, das Erdmaterial werde dann zunächst zwischengelagert. Insgesamt wird es in diesem Baugebiet Erdbewegungen von 35 500 Kubikmetern geben.

Nach dem Kanal kommen die Herzo Werke dran und verlegen Leitungen, unter anderem für Fernwärme. Dafür ist nun auch gerade ein "Lückenschluss" im Gange: Die Rohrleitung bis ins Lohhofgebiet und zum Martin-Luther-Haus sei ja bereits gelegt, nun gehe es unter der Nordumgehung hindurch, um die Herzo Base III anzuschließen, so Hacker.

Lückenschluss: Die Herzo Werke legen eine Rohrleitung für Fernwärme unter der Nordumgehung hindurch; dies wird die Verbindung vom Lohhofgebiet zur Herzo Base. © Foto: Jeanette Seitz



Während dann im Ostteil die Herzo Werke zugange sind, beginnt die Firma Kehn im westlichen Teil wieder mit den Kanalarbeiten. "Zu Spitzenzeiten werden wir mit drei Kolonnen arbeiten, es werden zwischen elf und 16 Mitarbeiter gleichzeitig im Einsatz sein", sagt Andreas Reichel. Zwei große Bagger stehen schon bereit. Zum Abschluss folgt im kompletten Baugebiet der Straßenbau. Bis spätestens Mitte 2019 soll die Erschließung beendet und ein Baubeginn möglich sein. Dann werden wohl zunächst die Einfamilienhäuser, Doppelhäuser und Reihenhäuser entstehen. "Wir werden im dritten bzw. vierten Quartal dieses Jahres in die Vermarktung gehen", lässt der Bürgermeister wissen. Über die Erfahrungen bei der Herzo Base II solle demnächst der Stadtrat informiert werden. "Dann wollen wir entscheiden, ob wir tendenziell vielleicht mehr über die Stadt selbst vermarkten und weniger über Bauträger." Immerhin bekämen die Menschen hier "eine super Qualität". Und natürlich werde es auch im Baugebiet Herzo Base III wieder sozialen Wohnungsbau geben.

Ob der Radweg entlang des Lärmschutzwalls für die Dauer der Erschließungsarbeiten gesperrt werden muss, steht noch in der Diskussion. Bürgermeister Hacker möchte eine solche Sperrung gerne auf ein Minimum reduziert sehen, Gerhard Merkel und Andreas Reichel hingegen halten eine längere Sperrung aus Sicherheitsgründen für notwendig. "Der Fuß- und Radweg im Grünzug in der Mitte bleibt ja erhalten, und damit auch die Verbindung von Ost nach West und umgekehrt", betont Merkel. "Das ist ein Rundparcours, da nehmen wir den Leuten ein Stück Qualität", meint dagegen Hacker.

Die Kosten für die Erschließung sind mit insgesamt 3,22 Millionen Euro veranschlagt.

