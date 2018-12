In Gemeinschaftsaktion den Baum geschmüclt

ADELSDORF - Die kleine Emma Zeuch war es, die beim diesjährigen "Baumglüh’n" in Adelsdorf die erste Kugel an den Christbaum am Marktplatz hängen durfte.

Emma Zeuch war mit ihrer Oma zum Adelsdorfer Marktplatz gekommen, um beim diesjährigen „Baumglüh‘n“ von „Genial Pro Spaß“ mitzuhelfen. © Foto: Niko Spörlein



"Das ist eine schöne Sache hier in Adelsdorf", sagte die Sechsjährige, die mit ihren Eltern vor etwas mehr als zwei Jahren aus dem Hessischen nach Franken gezogen war, und mit ihrer Oma am Samstag zur Baumschmück-Aktion gekommen war.

Diese war erstmals im Jahr 2015 vom Team "Genial Pro Spaß" um Jana Borger und Markus Mirwald initiiert worden. Das Ziel der Aktion: Dem kommunalen Weihnachtsbaum am Marktplatz ein bisschen Glanz zu verleihen.

"Uns geht es um Zusammenhalt, um das Miteinander, darum, halt einfach ein schönes Erlebnis zu haben", sagte Markus Mirwald am Samstag, der auch tatkräftig mit anpackte, damit die Familie Cavalera beim "Baumglüh’n" ihr Lebkuchen-Mobil am Marktplatz postieren konnte.

Rund 120 Kinder waren heuer wieder bei der Aktion dabei, bei der auch erneut gebastelt wurde. Bürgermeister Karsten Fischkal setzte dem Baum sozusagen auch noch die "Krone", will heißen eine leuchtende Spitze, auf. Möglich wurde dies durch die Mithilfe der Freiwilligen Feuerwehr, die mit ihrer Drehleiter angerückt war.

Übrigens: Eigentlich war die Baumschmück-Aktion schon eine Woche vorher geplant, doch machte der ständige Nieselregen und die damit einhergehende erhöhte Unfallgefahr den Organisatoren einen Strich durch die Rechnung.

Und auch Reparaturen waren nötig: Vandalen hatten am vergangenen Wochenende Lampen am Marktplatz-Christbaum zerbrochen, wodurch Wasser in die Steckverbindungen eindringen konnte. Doch auch diese Schäden sind mittlerweile behoben und der Baum leuchtet wieder.

