"In Höchstadt ist nicht so oft Rauch aufgestiegen"

Jürgen Schmeißer, Polizeichef in Höchstadt, geht in den Ruhestand - vor 1 Stunde

HÖCHSTADT - Seit mehr als 42 Jahren ist Jürgen Schmeißer Polizist. Ende Juni wird der Leiter der Inspektion Höchstadt 60 Jahre alt und geht in Pension. In seiner Laufbahn, sagt er, hat er "oft das Gesicht des Todes gesehen". An der Aisch zum Glück aber seltener als in der Großstadt.

Seinen Platz am Schreibtisch räumt Polizeichef Jürgen Schmeißer Ende dieses Monat. Fotos: Berny Meyer



Blaue Flecken waren früher. Seit gut sechs Jahren ist Jürgen Schmeißer Leiter der Polizeiwache Höchstadt. Inzwischen gibt es im Dienst keine Verletzungen mehr. Sie standen zwar auch früher nicht auf der Tagesordnung, aber der 59Jährige bringt es auf mehr als 20 Dienstjahre in "Sonderfunktionen mit besonderer Belastung". Da kam es schon mal vor, dass er mit einer Wunde nach Hause kam. Wegen der Strapazen, die Schmeißer im Berufsleben auch auf sich genommen hat, kann er mit 60 Jahren in den Ruhestand gehen. Und das tut er auch. Am 23. Juni hat er Geburtstag. Zum Ende des Monats geht er.

19 Jahre lang war Jürgen Schmeißer, der 1975 seine Ausbildung bei der Polizei begonnen hat, in Erlangen eingesetzt, unter anderem beim Unterstützungskommando (USK). In dieser Einsatzgruppe mit Spezialkräften war er viel mit politischer Gewalt konfrontiert. Er war unter anderem bei den Protesten gegen die Wiederaufbereitungsanlage in Wackersdorf dabei, beteiligte sich an Razzien im Rotlichtvierteln, hat Mordopfer gesehen und musste häufig Angehörigen eine Todesnachricht überbringen.

Später war Jürgen Schmeißer Sachbearbeiter für Verkehrsaufgaben – und machte auch einen kleinen Abstecher nach Herzogenaurach. Im Jahr 2006 nahm er für sechs Monate vertretungsweise auf dem Chefsessel der dortigen Direktion Platz.

Seit 2011 ist es vorbei mit der Vertretung und Schmeißer schmeißt in Höchstadt den Laden. Seit gut sechs Jahren ist er verantwortlich für inzwischen 42 Mitarbeiter und die Sicherheit von rund 39 000 Einwohnern auf einer Fläche von 282 Quadratkilometern. Seit 20 Jahren lebt Schmeißer im Landkreis Erlangen-Höchstadt. Mit seiner Frau und seinen beiden Kindern hat er sich in Röttenbach niedergelassen.

"In Höchstadt ist nicht so oft Rauch aufgestiegen", fasst der Polizeichef den Unterschied zur Arbeit in Erlangen zusammen. "Der soziale Umgang ist sehr positiv." Trotzdem bringe es sein Beruf mit sich, dass sich vor allem die negativen Erinnerungen einprägen, "weil sie einfach stärker sind". Schmeißer hat im Aischgrund ebenfalls Todesnachrichten überbracht — zum Beispiel nach Verkehrsunfällen. Auch der Dachstuhlbrand eines Mehrfamilienhauses in der Nähe des Hallenbads hat sich in sein Gedächtnis gegraben. "Große Schadensereignisse" waren aber seltener. Die Gasexplosion eines Hauses am Karpfenkreisel passierte vor seinem Amtsantritt.

Verbote fürs Stadion

Die Einsätze bei Eishockeyspielen bleiben Jürgen Schmeißer ebenfalls besonders in Erinnerung. Schließlich hatte er alljährlich sechs Monate lang fast jedes Wochenende mit auswärtigen und einheimischen Fans zu tun. In kleineren Wachen wie in Höchstadt fährt der Chef selbst noch Streife. "Dass wir in Höchstadt sehr konsequent handeln und Stadionverbote aussprechen, hat sich in der Szene schnell herumgesprochen."

Als Inspektionsleiter habe er in den vergangenen sechs Jahren viel Freiraum gehabt, um auch eigene Schwerpunkte zu setzen, sagt Schmeißer. Durch Präventionsarbeit seien Verkehrsunfälle und Straftaten rückläufig. "Subjektiv haben die Menschen zwar einen anderen Eindruck, aber auch bei den Einbruchszahlen stehen wir im Vergleich sehr gut da."

Schmeißer kann also mit einem guten Gefühl den Chefsessel freimachen. Und bei allen negativen Erinnerungen überwiegt am Ende doch die persönliche Bereicherung, die er in seinem Job erfahren hat. "Ich habe Super-Klasse-Menschen kennengelernt", betont er. In Höchstadt sei der Zusammenhalt der kleinen "Polizeifamilie" besonders spürbar geworden, als zwei aktive Kollegen verstorben sind — "ein schwerer Verlust". Aber das Team habe zusammengestanden.

Insgesamt ist Jürgen Schmeißer klar: "Ich bin immer gerne Polizist gewesen — mit Herz und Kopf dabei." Sein Sohn ist inzwischen in Erlangen in seine Fußstapfen getreten. Im Ruhestand freut sich der Beamte darauf, Freizeit mit seiner Familie und den zwei Enkeln zu verbringen und Motorrad zu fahren.

Aber vorher arbeitet Schmeißer noch seine Nachfolgerin ein. Christine Lederer, bislang Polizeioberkommissarin am Präsidium Mittelfranken, kommt offiziell zum 1. Juli. Sie übernimmt die Leitung der Inspektion für voraussichtlich mindestens sechs Monate. "Die Ära Schmeißer wird dann beendet sein", sagt ihr Vorgänger. "Und das ist auch okay so."

CLAUDIA FREILINGER