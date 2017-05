Inspirierende Worte und Klänge im Schlossgewölbe

HÖCHSTADT - Sich von Worten und Klängen beflügeln lassen wie von einem strahlenden Frühlingstag: Fünf Mitglieder des Autorenkreises im Heimatverein Höchstadt und Schüler der örtlichen Musikschule boten am Freitagabend im Schlossgewölbe ein abwechslungsreiches Programm unter dem Titel "Der Frühling küsst die Liebe wieder wach."

Poesie und Musik gingen Hand in Hand bei der Lesung des Autorenkreises, die unter dem Motto stand „Der Frühling küsst die Liebe wieder wach“. © Andrea Rudolph



Genauso lautet auch der Titel des Buches, das der Autorenkreis – aktuell zählt er neun Mitglieder – vor einigen Jahren herausgegeben hat. Dieter Gropp, Wolfgang Pflügner, Alexander Czoppelt, Roland Förster und Julie Thoma trugen zum Teil ihre Gedichte, Gedanken und Geschichten daraus vor.

Auch die übrigen vielfältigen Beiträge handelten von der erwachenden Natur, besonderen Gefühlen oder Erlebnissen, die mit dem Frühling in Verbindung stehen.

Es ging um den "Zarten Hauch" in der Luft, der neues Leben ankündigt, um die besondere, erhellende Stimmung "Nach dem Regen", um "Feuerläufer" und natürlich um die Liebe in all ihren Facetten.

Zarte Klänge

Für eine stimmungsvolle musikalische Umrahmung der sowohl sprachlich als auch thematisch sehr variantenreichen Texte sorgten Klavier- und Querflötenschüler um die Lehrerinnen Jelena Roos und Claudia Schulten-Kuth: Cindy Nguyen, Henry Luu und Roman Paulini sowie die beiden Gesangs-Schülerinnen Susanne Gabler und Stefanie Lunz.

