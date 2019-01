Jahresabschluss mit fünf Streichern und einem Kaktus

HERZOGENAURACH - Bereits zum 27. Mal fand in der Evangelischen Kirche das traditionelle einstündige Silvesterkonzert statt. Kantor Gerald Fink hatte dieses Jahr ein junges Streichquintett eingeladen. Premiere für das Ensemble, die Mitglieder im Nürnberger Orchester Ventuno sind und den Besuchern eine wunderbare musikalische Abschiedsstunde vom alten Jahr schenkten.

Das Streichquintett um Bernd Müller (links) begeisterte zum Jahresausklang die Zuhörer in der Evangelischen Kirche. © Foto: Lachmuth



Erfüllende Harmonie sei es, die Zeit im Takt der Musik zu verbringen, begrüßte Kantor Gerald Fink die Gäste in der voll besetzten Kirche und übergab an "fünf hervorragende Streicher, die selber durch ihr vergnügliches Programm führen".

Feuriger Tanz

Zum Auftakt gab es das beschwingte Divertimento Nr. 3 KV 138 von Wolfgang Amadeus Mozart, gefolgt von einem Walzer aus dem Ballett "Dornröschen" von Peter I. Tschaikowsky. Das junge Ensemble unter Leitung von Bernd Müller (Violine), Valentina Pilny (Violine), Christopher Scholz (Bratsche), Martin Matos Mendoza (Cello) und Stephan Goldbach (Kontrabass) spannte mit ihrer virtuosen Kammermusik einen musikalischen Bogen durch Österreich und Ungarn. Begeisterte Bravorufe gab es beim Ungarischen Tanz Nr. 5 von Johannes Brahms, den sie feurig zum Tanz aufspielten.

"Schwungvoll, spritzig, nachdenklich und auch sentimental wollen wir sie alle mit Spaß und Lebenslust in das neue Jahr begleiten", stellte Müller die verschiedenen Stücke vor. Hier spielten fünf Musiker zusammen, die sich wunderbar ergänzten, in perfekt abgestimmter Harmonie ihre Streichinstrumente lebendig werden ließen und die ganze Gefühlswelt des sentimentalen Abschieds vom Alten und den fröhlichen Aufbruch in ein neues Jahr musikalisch interpretierten.

"Mit ‚Easy Winners‘ von Scott Joplin oder ‚What a wonderful World‘ von George D. Weiss geben wir Ihnen vielleicht ein Motto für das neue Jahr 2019", bot Müller scherzhaft. So wurden die Stücke immer vergnüglicher. "Mein kleiner grüner Kaktus" von Bert Reisfeld nahm die begeisterten Zuhörer in der Kirche mit auf die musikalische Reise, die am Ende des Konzerts wieder in Wien ankam.

Gut gelaunt und fröhlich beseelt von dieser vergnüglichen Stunde eilten die Gäste dann pünktlich um 21 Uhr zu ihren eigenen Silvesterfeiern. Prosit Neujahr!

