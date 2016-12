Jakob Karches verlängert beim FC Herzogenaurach

„Sehr zufrieden mit seiner Arbeit“: 30-Jähriger trainiert den Bezirksligisten auch in der kommenden Spielzeit - vor 1 Stunde

HERZOGENAURACH - Jakob Karches wird den Fußball-Bezirksligisten FC Herzogenaurach auch in der kommenden Saison 2017/2018 trainieren.

In 19 von 22 Spielen hat sich Jakob Karches (rechts, in Blau-Weiß) in der Hinrunde für den FCH in Zweikämpfe geworfen. Trainer bleibt er auch über diese Saison hinaus. © Foto: Zink/JüRa



„Wir sind sehr zufrieden mit seiner Arbeit und mit der Entwicklung der Mannschaft“, sagt der sportliche Leiter Rudi Litz.

Nach dem Wiederaufstieg in die Bezirksliga sei es das gemeinsame Ziel von Trainer und Verein, den erfolgreich eingeschlagenen Weg, mit jungen, talentierten Spielern fortzuführen und diese schrittweise an die erste Mannschaft heranzuführen und zu integrieren.

„Wir setzen auf Kontinuität und Stabilität in Sachen Übungsleiter und freuen uns sehr auf die weitere Zusammenarbeit mit Jakob Karches“, so Litz. Der Aufsteiger belegt nach der ersten Saisonhälfte in einer ausgeglichenen Liga einen „mehr als respektablen fünften Tabellenplatz. Primäres Ziel ist nach wie vor der Klassenerhalt“, heißt es in einer Pressemitteilung.

Die Vorbereitung auf die Rückrunde beginnt am 23. Januar, in insgesamt sechs Testspielen will sich der FCH für die verbleibenden Partien wappnen: Am 29. Januar geht es gegen den Landesligisten ASV Vach, am 4. Februar gegen dessen Ligakonkurrenten ASV Veitsbronn.

Sechs Tage später kommt Kreisligist TSV Brand nach Herzogenaurach, am 12. Februar der Landesligist SV Baiersdorf. Den Abschluss der Vorbereitung bilden ein Auswärtsspiel beim Kreisklassisten ASV Möhrendorf (20. Februar) und das Heimspiel gegen den Spitzenreiter der Nürnberger Kreisliga STV Deutenbach am 26. Februar.

Erstmals ernst wird es für Jakob Karches und seine Mannschaft dann am 5. März beim derzeitigen Tabellendritten SpVgg Hüttenbach-Simmelsdorf.

nn