Jetzt hat auch Höchstadt einen grünen Ortsverband

Sonja Koenigk steht an der Spitze — Aufstellung einer Stadtratsliste war gleich Thema - vor 1 Stunde

HÖCHSTADT - Der Sprecher der Kreisgrünen, Manfred Bachmayer, sprach von einem historischen Tag, als am Montag in Höchstadt ein Ortsverband von Bündnis90/Die Grünen gegründet wurde. Lange war das Städtchen ein weißer Fleck auf der grünen Landkarte, nun steht die Gymnasiallehrerin Sonja Koenigk als Gründungsvorsitzende für die nächsten zwei Jahre an der Spitze des jungen Ortsverbandes.

Die neue Vorsitzende Sonja Koenigk (zweite von rechts) wird unterstützt von Schriftführerin Ursula Gerdes-Zehl und Kassier Werner Friedrich (zweiter von links). Und auch Kreissprecher Manfred Bachmayer hilft sicher gerne. © F.: Bayer



Die neue Vorsitzende Sonja Koenigk (zweite von rechts) wird unterstützt von Schriftführerin Ursula Gerdes-Zehl und Kassier Werner Friedrich (zweiter von links). Und auch Kreissprecher Manfred Bachmayer hilft sicher gerne. Foto: F.: Bayer



Mit so einem Ansturm an Interessierten hatte Sonja Koenigk nicht gerechnet. Derart viele waren neugierig auf die Gründungsversammlung, dass der Platz im Nebenzimmer des "Töpfla" bei weitem nicht ausreichte. Eine ganze Reihe Männer und Frauen versuchten noch im Gang zu verstehen, was im Nebenzimmer gesprochen wurde. Nicht nur Höchstadter waren gekommen, sondern auch viele aus dem Umland.

Vor der offiziellen Gründung wiederholte Koenigk bei der von Kreissprecher Manfred Bachmayer moderierten Versammlung noch einmal, warum sie sich zur politischen Initiative entschlossen hat: "Ich bin ein Kind des Aischgrunds, aber ich beobachte, wie sich die Natur und die Landschaft um uns herum verändern." Auch der Klimawandel sei für jedermann spürbar, das Insektensterben. Und wenn man spazieren gehe, falle der Plastikmüll auf, der überall herumliege. "Dabei lebe ich sehr gerne hier, wir müssen schützen, was wir haben", so Koenigk. Die erstaunliche Artenvielfalt in und um Höchstadt etwa.

Formell gegründet wurde der Ortsverband von fünf Grünen-Mitgliedern — auch in Höchstadt gab es schon Grüne, nur waren die eben nicht in einem Ortsverband organisiert, sondern im Landesverband. Im Lauf der Versammlung traten zwei weitere Personen in die Partei ein.

Zur Sprecherin des Ortsverbandes gewählt wurde die im Ortsteil Nackendorf lebende Sonja Koenigk, ihr zur Seite steht als Schriftführerin Ursula Gerdes-Zehl, die Kasse führt Werner Friedrich. Die Kassenprüfung übernehmen Frauke Heinrich und Irmgard Conrad.

Nach der Gründung rief Koenigk zur Diskussion auf: Welche Themen müssen angegangen werden (die Flächenversiegelung beispielsweise hatte sie schon selbst in ihrer Bewerbungsrede angesprochen), was brennt den Interessierten auf den Nägeln?

Erstaunlich war dann auch für die Pädagogin selbst, wie sie auf Nachfrage verriet, dass gleich zwei der ersten Wortmeldungen sich damit befassten, ob für die Wahl 2020 eine grüne Stadtratsliste aufgestellt wird und welche Anforderungen Kandidaten mitbringen müssen, um auf diese Liste zu kommen. Antwort von Bachmayer: Grünen-Mitglied müsse man dafür nicht sein, sich aber zum Programm bekennen, das im Vorfeld der Wahl noch ausgearbeitet werden muss.

Besprochen wurde am Montag auch, einen regelmäßigen Grünen-Stammtisch zu initiieren. kby