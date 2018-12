Jetzt locken die Weihnachtsmärkte

In Herzogenaurach und Höchstadt wurde am Freitag der Budenzauber eröffnet

HERZOGENAURACH / HÖCHSTADT - Feierlich sind am Freitag die Weihnachtsmärkte in Herzogenaurach und Höchstadt eröffnet worden. Dabei gab es hier wie dort eine Premiere. In Herzogenaurach hatte ein neues Christkind seinen ersten Auftritt, in der Stadt an der Aisch startete erstmals ein Sonderbus vom AischPark-Center in die vorweihnachtliche Innenstadt.

Da ging ein Raunen durch die Menge, als das neue Herzogenauracher Christkind Stella die goldenen Flügel zeigte. © Foto: Kronau



Es bleibt in der Familie. Das bisherige Christkind Teresa Burkhardt ist nun 15 Jahre und hat sich überlegt, dass es nun wohl an der Zeit sei, eine Nachfolgerin aufzubauen. Da musste sie nicht lange suchen. Schwester Stella sprang ein. Die Elfjährige war schon Engel neben ihrer Schwester und "wollte schon immer Christkind werden", verriet Vater Markus Burkhardt. Die Premiere für Stella gelang. Zwar streikte das Mikrofon für kurze Zeit, doch ließ sie sich nicht aus der Ruhe bringen und eröffnete souverän mit dem Prolog den Herzogenauracher Weihnachtsmarkt. "Super gemacht", lobte danach auch Bürgermeister German Hacker. Fein gemacht haben ihre Aufgabe auch die drei Engel. Für Amelie war es schon das zweite Mal, aber für Pauline und Sienna war es Premiere. "Das war schön", sagten sie engelsgleich. (Bericht vom Adventstürchen siehe Seite 39)

Diese glitzernden Luftballons waren am Freitag der Renner auf dem Höchstadter Weihnachtsmarkt. © Foto: Weigert



Ortswechsel: Überhören konnte man die Ankunft des Höchstadter Christkinds am dortigen Weihnachtsmarkt nicht: Mit lautem Gebimmel kündigte sich die Kutsche an, in der die Engelchen und Christkind Anja Stowasser saßen. Gefühlt etwas weniger Menschen als sonst hatten sich auf dem Marktplatz versammelt, um den Prolog des Christkinds zu hören — einige hatten wohl schlicht Skrupel, ob der Regen lange genug Pause machen würde, um trockenen Fußes einen Glühwein und eine Bratwurst auf dem Weihnachtsmarkt genießen zu können. Umrahmt von den Musikern des evangelischen Posaunenchores absolvierte Stowasser ihren Prolog routiniert und herzlich, anschließend gab es Süßigkeiten für die Kinder. Wer wollte, konnte — organisiert von den Stadt-Azubis — einen Luftballon mit Wünschen ans Christkind in die Luft steigen lassen.

Das Höchstadter Stadtmarketing nutzte den Eröffnungstag des Weihnachtsmarktes währenddessen für eine Werbeaktion: Nachdem ein regelmäßiger Shuttleverkehr zwischen dem AischPark-Center und der Innenstadt wie berichtet erst langfristig auf die Beine gestellt werden kann, verkehrt während des Weihnachtsmarktes nun zumindest der restaurierte Oldtimerbus der Firma Vogel zwischen dem Fachmarktzentrum am Kieferndorfer Weg und dem Marktplatz. Bei der Jungfernfahrt waren unter anderem das Höchstadter Christkind und Bürgermeister Gerald Brehm dabei.

Wenn das Christkind mit dem Bus kommt . . .: Am Nachmittag testete Anja Stowasser den Shuttleservice vom AischPark-Center in die Stadtmitte. © Foto: Weigert



Wenn das Christkind mit dem Bus kommt . . .: Am Nachmittag testete Anja Stowasser den Shuttleservice vom AischPark-Center in die Stadtmitte. Foto: Foto: Weigert



Der Weihnachts-Shuttlebus fährt beispielsweise am heutigen Samstag von 10 bis 15 Uhr jeweils zur vollen Stunde vom AischPark-Center zum Marktplatz und von 10.30 bis 15.30 Uhr jeweils stündlich in die Gegenrichtung. Die Mitfahrt ist kostenlos.

Doch der Shuttledienst, der die Kunden des AischPark-Centers neugierig auf den Weihnachtsmarkt und die Angebote der Geschäftsleute in der Stadtmitte machen soll, ist nicht die einzige Maßnahme zur Stärkung des Zentrums: Zur Markteröffnung hatten die Geschäfte dort bis 20 Uhr geöffnet, am kommenden Freitag, 14. Dezember, planen die Gewerbetreibenden der Innenstadt beim Höchstadter Adventstreiben von 17 bis 20 Uhr Mitmachaktionen für Kinder und Erwachsene. Parallel läuft bis 14. Dezember ein Gewinnspiel der Höchstadter Geschäfte.

