Jetzt wird auch die neueste Kollektion verkauft

HERZOGENAURACH - Der Sportartikelhersteller adidas hat am Olympiaring in Herzogenaurach einen neuen Laden — einen „Brand Concept Store“ — eröffnet. Genau gegenüber vom Outlet werden hier die aktuellsten Kollektionen von adidas und Reebok verkauft. „Diese Markenvielfalt ist einzigartig auf der Welt“, sagt Store-Managerin Lina Abbas.

Modern durchgestylt: Im neuen „Brand Concept Store“ sind die aktuellsten Sportartikel ausgestellt. © Foto: Ralf Rödel



Schon 20 Minuten vor der Eröffnung stehen die Leute Schlange vor dem neuen Shop. Drinnen werden noch kurz die rund 30 Mitarbeiter instruiert, draußen wachen Sicherheitsleute, damit ja keiner zu früh den Laden betritt. Punkt 10 Uhr geht die Tür auf, Store-Managerin Lina Abbas steht mit ihrem Team in der Öffnung. Unter lauter Musik zückt Abbas die Schere und durchschneidet das rote Band. Die Mitarbeiter – alle in weißen T- Shirts mit Firmenlogo und in schwarzen Hosen – werfen begeistert die Arme hoch und jubeln.

Schon strömen Kunden wie Kathrin und ihre Mutter Ursula in den „Brand Concept Store“ (BCS). Die 18-Jährige aus Neutraubling ist gezielt zum Shoppen nach Herzogenaurach gefahren. „Sportkleidung braucht man immer“, meint die junge Frau. Dass der Laden gerade neu eröffnet wird, haben die beiden nur zufällig gesehen. Natürlich wollen sie sich dort umsehen — und vielleicht auch etwas kaufen.

Dann führt die Store-Managerin durch den ganz in Grau und Schwarz gestalteten Shop und macht auf die Besonderheiten aufmerksam: „Hier gibt es die aktuellsten Kollektionen von adidas und Reebok — für Running, Training, Outdoor und ganz wichtig: Fußball“, zählt sie auf. Weltweit einzigartig sei, dass der 650 Quadratmeter große Laden direkt neben dem adidas Outlet liegt. Das gebe es sonst nirgendwo, stellt sie klar. „Wir arbeiten hier mit der aktuellsten Technik“, informiert Lina Abbas weiter. So könnten Kunden am 3-D-Tool alle Schuhmodelle anschauen und sich aussuchen. „Was wir nicht im Laden haben, kann man sich nach Hause liefern lassen.“

Schuhe per Touchscreen

Der 15-jährige Max aus Allersberg testet gerade die neue Schuh-Bar mit den zwei Touchscreen-Bildschirmen. „Da kann man sich alle Schuhe anschauen“, weiß er. Doch das nutze ihm wenig. „Ich habe zu große Füße, Größe 46, da kann ich mir keine Schuhe hier kaufen“, bedauert er.

An der Flocking-Station könne sich der Kunde seinen Namen oder den seines Lieblingssportlers auf das T-Shirt drucken lassen, erläutert Abbas weiter. Außerdem könne mit Hilfe eines „Run-Genie“ eine Laufanalyse gemacht und so ermittelt werden, welcher Schuh am besten geeignet sei,.Diesen Service werden künftig auch Fußballathleten und sonstige bekannte Sportler nutzen, verrät Abbas. Wurden bisher VIPs im nichtöffentlichen „Stuff Store“ bedient, werden Stars wie Manuel Neuer und Co. künftig im neuen „Brand Concept Store“ ihre Schuhe und Shirts aussuchen. „Wir hatten schon die ganze Fußball-Nationalmannschaft da“, so Abbas. Diese Woche werden Fabian Benko vom FC Bayern München, Andrej Kramaric, Nationalspieler aus Kroatien, und Fußballer Benno Schmitz im neuen Laden einkaufen.

„Der neue BCS ist nur der erste Schritt“, informiert dann noch District-Managerin Manuela Brühmann. Geplant sei, dass auch das gegenüberliegende Outlet komplett neu gestaltet wird — mit neuen Rolltreppen und neuem Möbel-Konzept. Während der Umbauphase bleibe das Outlet geöffnet: „Wir operieren am offenen Herzen“, so Brühmann. Für Freitag, 28. Oktober, sei eine große Eröffnungsparty für den gesamten Standort geplant.

Draußen vor dem Shop stehen Ute aus Erlangen und Lucia aus Herzogenaurach. Die beiden 38-jährigen Freundinnen lassen sich das kostenlose Eröffnungseis schmecken. Ute hat sich gerade ihre Lieblingsschuhe gekauft und ist ganz glücklich. „Der neue Laden ist total schick“, findet sie. „Ganz schön trendy“, meint auch Lucia.

