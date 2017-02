Jung und närrisch: Fasching in Lonnerstadt

LONNERSTADT - Jung, frech, dynamisch: So feierte der TSV Lonnerstadt seine Faschingsgaudi. Die meisten Akteure auf der Bühne waren unter 30, viele sogar nicht einmal 20 Jahre alt. Das Publikum amüsierte sich köstlich über Witze am laufenden Band, die zweideutigen Verse von Markus Ruhmann an der Quetsch’n und die deftigen Sprüche des Moderators Thomas Bär.

Zweifellos der Höhepunkt der „Loschedder Faschingsgaudi“: Der Auftritt der leuchtend bunten Schwarzlicht-Tänzer in vollkommener Dunkelheit. Foto: Martin Regner



Gleich zum Auftakt schlugen sich Markus Lenk und sein Sohn Marcel tapfer in der Bütt mit einstudierten Witzen über das Leben an sich und alle möglichen zwischenmenschlichen Verwicklungen. Moderator Bär leerte eine Halbe Bier in einem Zug und begrüßte den Höchstadter Bürgermeister Gerald Brehm und den örtlichen Pfarrer Andreas Sauer als "Don Camillo und Beppone".

Applaus und Zugaben

Als "Verena und Felix" auf der "berühmten Parkbank" Platz nahmen, analysierten die beiden das Beziehungsgeschehen von Jugendlichen auf dem Dorf. "Du schaust aber glücklich aus", meinte da etwa Verena zur Begrüßung, und bekam von Felix die Antwort: "Ja, ich hab’ mit meiner Freundin Schluss gemacht." Beim "Kidstanz" klatschte der ganze Saal rhythmisch mit; nach lauten Rufen nach einer Zugabe durfte die Kindertanzgruppe ihre Choreographie gleich nochmal vorführen.

Wolfhart Weinkauf und Jaqueline Bär sangen, begleitet von Markus Ruhmann am Akkordeon, von allerhand Verwicklungen zwischen Mann, Frau und Lanz-Traktoren. Auch die drei Sänger kamen dem Wunsch des Publikums nach einer Zugabe umgehend nach.

Das Dorfgeschehen des zurückliegenden Jahres nahmen Hans-Jürgen Ochs und Philipp Rehder aufs Korn. So sei die Tempo-30-Zone in Fetzelhofen nur deswegen eingeführt worden, "damit die Bauhofarbeiter keine toten Katzen mehr von der Straße kratzen müssen."

Mit einem magischen Zauberpuzzle begeisterte Frank Iftner sein Publikum, bevor Markus Ruhmann mit der Quetsch’n durch die Reihen des Publikums wanderte und eindeutig zweideutige Verse auf die dorfbekannten Gäste sang.

Höhepunkt des närrischen Geschehens war aber zweifellos der Auftritt der Schwarzlicht-Tänzer nach der Pause:

In vollkommener Dunkelheit huschten nur leuchtende Silhouetten, Hände und Frisuren zur Musik über die Bühne, was eine für Faschingssitzungen völlig ungewohnte Ästhetik schuf. Entsprechend wurde der ebenso ungewöhnliche wie gelungene Tanzauftritt vom Publikum mit kräftigem Jubel bedacht.

Martin Regner