Junge Band ,On Stage‘ spielt vor ,Dorfrockern‘

Nachwuchs aus Adelsdorf trat auch schon am Annafest auf — Sie hoffen auf den "Durchbruch" - vor 15 Minuten

ADELSDORF - Am Samstagabend wird der Schlossgarten mit den "Dorfrockern" zum Folkrockgarten und die Adelsdorfer Jugendband "On Stage" wird als Vorband eine kleine Erfolgsgeschichte schreiben.

Die Nachwuchsband „On Stage: (v.l.) Philipp, Markus und Mutter Agnes Thomann. Jana Schlögel, Lukas Zöbelein, Oliver Fischkal, Lorenz Kaupe. (Es fehlen berufsbedingt Antonia Bauer und Felix Pfeffermann). © .Foto: Niko Spörlein



Die Nachwuchsband „On Stage: (v.l.) Philipp, Markus und Mutter Agnes Thomann. Jana Schlögel, Lukas Zöbelein, Oliver Fischkal, Lorenz Kaupe. (Es fehlen berufsbedingt Antonia Bauer und Felix Pfeffermann). Foto: .Foto: Niko Spörlein



"Klar, dass wir einer Adelsdorfer Jugendband unsere Bühne überlassen", meinte Philipp Thomann, einer der drei Brüder (Markus, Thomas und Philipp), deren mütterliche Wurzeln im Ortsteil Wiesendorf zu suchen sind. Die Mutter der drei erfolgsverwöhnten "Landrocker", Agnes Thomann, eine geborene Scharold, weiß die Nachwuchsförderung ihrer Söhne zu schätzen, bodenständig und grundsolide sie doch trotz ihrer ungeahnten Erfolge geblieben sind.

So lag es auch nahe, dass sich die Thomann-Brüder am Freitag bei Proben im Drei-Kronen-Biergarten erkundigten, wie es zu der Gründung von "On Stage" gekommen war.

Da ergriff spontan die 16-jährige Jana Schlögel das Wort und erinnerte sich, dass sie erstmals zusammen mit Oliver Fischkal 2012 bei der Verleihung der Bürgermedaille vor großem Publikum spielen durften. Und das kam seinerzeit an, insbesondere wurden Lukas Zöbelein, Antonia Bauer, Lorenz Kaupe und Felix Pfeffermann auf die damals noch zaghaft, rockigen und poppigen Klänge aufmerksam.

Indessen hat sich "On Stage" zu einer Jugendband gemausert, die schon am Annafest in Forchheim aufgetreten ist, bei "Rock am Weiher" und bei der Adelsdorfer Großveranstaltung "Grüne Meile".

"Und das heute Abend könnte unser Durchbruch werden", meinte Jana Schlögel zu Philipp und Markus Thomann. Bei "On Stage" erwartet man sich laut Gitarrist Oliver Fischkal durch den Auftritt als Vorband der "Dorfrocker" (Beginn kurz nach 17 Uhr am Samstag), einen Sprung nach oben. "Oben" heißt für die Jugendband ganz bescheiden nichts anderes, als vielleicht einmal an der Erlanger Bergkirchweih auftreten zu dürfen. Jana mit ihrem Keyboard, Lukas mit Gitarre, Antonia mit dem Bass, Lorenz am Schlagwerk und Felix als Sänger lassen heute Abend mit Rock, Pop und Partyrock von sich hören.

Die Bühne frei für "On Stage" zwischen den Dorfrockern und den Wildecker Herzbuben.

NIKO SPÖRLEIN