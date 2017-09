Kampfkarpfen laden zum Kirchweihturnier im Juggern

Teams aus ganz Deutschland bei der wilden Jagd um den "Hundeschädel" - vor 49 Minuten

RÖTTENBACH - Eine besondere Attraktion zur Röttenbacher Kirchweih könnte am Samstag das Juggerturnier auf dem Schulsportplatz (Ende Jahnstraße) sein, das von 10 bis 17 Uhr ausgetragen wird.

Wild geht es zu beim Juggern - zumindest auf den ersten Blick. © Niko Spörlein



Angekündigt haben sich bereits mehrere Mannschaften aus ganz Deutschland. Gastgeber ist die Röttenbacher Juggermannschaft „Kampfkarpfen“, in Zusammenarbeit mit dem Fachbereich Familie, Bildung & Soziales der Gemeinde Röttenbach.

Beim Juggern handelt es sich um eine Sportart, die vor allem bei Jugendlichen immer mehr Anhänger findet. Zwei Teams treten mit fünf Personen gegeneinander an. Ziel ist es, einen Hundeschädel aus Schaumstoff und Latex in das gegnerische Tor zu bekommen. Pro Mannschaft gibt es dazu einen Läufer, der den Hundeschädel in die Hand nehmen darf, und sogenannte „Pompfer“, die – ausgestattet mit „Pompfen“ (gepolsterten Stäben) – den Weg für den Läufer freikämpfen. Was zunächst sehr martialisch wirken mag, entpuppt sich als hoch dynamisches und durchaus anstrengendes Teamspiel.