Karches und Co. bleiben

FC Herzogenaurach verlängert mit erfolgreichen Trainern - vor 1 Stunde

HERZOGENAURACH - Das war wahrlich keine Überraschung: Fußball-Landesligist 1 . FC Herzogenaurach verlängert mit dem Trainer der ersten Mannschaft, Jakob Karches, ebenso wie mit dem Trainerteam der "Zweiten", Christian Zenger und Stefan Schönleben, bis zum Ende der Saison 2019/20.

Die Erfolgsgeschichte von Jakob Karches beim 1. FC Herzogenaurach soll fortgeschrieben werden, der Landesligaverein und sein Spielertrainer haben den Vertrag verlängert. © Foto: Thomas Hahn



Die Erfolgsgeschichte von Jakob Karches beim 1. FC Herzogenaurach soll fortgeschrieben werden, der Landesligaverein und sein Spielertrainer haben den Vertrag verlängert. Foto: Foto: Thomas Hahn



Die gab der Verein via Pressemitteilung bekannt. Unklar ist lediglich noch, ob Marco Müller weiter der Co-Trainer von Karches bleibt, so Sportlicher Leiter Rudi Litz. Man würde den "Co." gerne halten, doch der habe sich beruflich neu orientiert – und es sei eben noch unklar, ob sich beide Aufgaben künftig vereinbaren lassen.

Zur Verlängerung mit Karches sagt Litz: "Wir sind nach wie vor 100-prozentig davon überzeugt, dass er die Mannschaft mit seiner Art der Teamführung begeistern und diese sportlich weiterentwickeln kann. Wir sind sehr zufrieden mit dem bisherigen Saisonverlauf. Wir sind uns auch im Klaren darüber, dass wir den Klassenerhalt noch nicht gesichert haben und die Mannschaft in der Rückrunde noch einmal an die bislang gezeigten Leistungen anknüpfen muss, um das gesteckte Saisonziel zu erreichen."

Ebenso werden Christian Zenger und Stefan Schönleben in der kommenden Saison die zweite Mannschaft der Pumas weiter betreuen. Beide Trainer genießen laut Litz höchstes Ansehen und das volle Vertrauen der Vereinsführung. Für die zweite Mannschaft als Neuling in der Kreisklasse 1 gelte es, an den bisher sehr erfolgreichen Saisonverlauf anzuknüpfen, um bis zum Ende die Chance zu wahren, ein Wörtchen um den Aufstieg in die Kreisliga mitzureden.

Rudi Litz weiter: "Wir setzen auch weiterhin auf Kontinuität und Stabilität in Sachen Übungsleiter und freuen uns, die erfolgreiche Zusammenarbeit mit allen fortsetzen zu können."

Folgende acht Vorbereitungsspiele wurden für das Landesligateam vereinbart: 25. Januar, 19 Uhr: Heimspiel gegen den FSV Erlangen-Bruck; 2. Februar, 14 Uhr: Heimspiel gegen TSV Burgfarrnbach; 3. Februar, 14 Uhr: Heimspiel gegen 1. FC Geesdorf; 8. Februar, 19 Uhr: Heimspiel gegen ASV Vach; 9. Februar, 14 Uhr: Auswärtsspiel beim ASV Weisendorf; 15. Februar, 14 Uhr: Heimspiel gegen SpVgg Erlangen; 17. Februar, 14 Uhr: Heimspiel gegen 1. FC Kalchreuth; 23. Februar, 14 Uhr: Auswärtsspiel beim ASV Veitsbronn.

nn/hp