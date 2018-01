Karnikowski: Gelungenes Debüt im Eiswasser

Großenseebacher schlug sich glänzend bei German Open in Veitsbronn - vor 2 Stunden

GROSSENSEEBACH - Glänzend geschlagen hat sich Ulf Karnikowski bei seinem Eisschwimm-Debüt auf der 500m-Distanz in Veitsbronn: Er sicherte sich den zweiten Platz in seiner Altersklasse.

Wohltat im Warmwasserbottich: Ulf Karnikowski genießt das „Auftauen“ nach dem Rennen in Veitsbronn. © Foto: André



Mit einer Zeit von 8:14 Minuten schwamm der Großenseebacher bei seinem ersten internationalen Eisschwimm-Wettkampf auf Anhieb ganz vorne mit. "Obwohl ich im Starterzelt anscheinend der Einzige war, der den Bodensee noch nicht durchschwommen hat", wie er hinterher schmunzelnd berichtete.

Eine "7" vor dem Komma hätte ihm besser gefallen, aber letzten Endes war sein Ergebnis genau das, was er sich rechnerisch erwartet hatte. Einen gleichmäßigeren Rhythmus hätte er sich allerdings doch gewünscht: "Wir waren sehr schnell angegangen. Ich lag gut im Rennen, hatte aber eine viel zu schnelle Durchgangszeit, ohne dass ich das wollte – und keinerlei Kontrolle über das, was hier gerade passiert."

Auf den letzten 100 Metern habe er realisiert, dass es wohl nicht mehr mit einer Zeit unter acht Minuten klappt. Zu diesem Zeitpunkt hatte er im 3,9 Grad kalten Wasser kein Gefühl mehr in den Beinen. "Nach einigen Minuten ist das aber wieder in Ordnung. Ich war von Anfang an erstaunt, wie schnell man selbst ohne Warmwasser-Bottich regeneriert. Bei meinen Trainingseinheiten gab es nie welche."

Ein dickes Lob spricht er den Organisatoren vor Ort aus. Die Freundlichkeit und der Einsatz der Helfer hätten ihn schwer beeindruckt und den Wettkampf zu einem super Erlebnis gemacht.

Und weil nach dem Rennen auch bei ihm vor dem Rennen ist, freut sich Ulf Karnikowski jetzt schon auf die kommende Saison. Im Sommer warten unter anderem das Müritzschwimmen und das Chiemsee-Langstreckenschwimmen auf ihn. Bei "normalen Temperaturen".

MARION ANDRÉ