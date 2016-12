Keine stille Nacht in Höchstadt

Beste Stimmung bei der Winterrocknacht der Musiggfabrigg - vor 1 Stunde

HÖCHSTADT - Nach den Jingle Bells kommen die Hells Bells: Zwischen den Feiertagen am Jahresende hat sich die Rocknacht der Musiggfabrigg etabliert. Drei Bands gingen Dienstagnacht im Maria-Elisabeth Schaeffler-Kultursaal auf die Bühne.

Die heimische Formation ATM („A Tricky Mojo“) brachte das Publikum mit Bluesrock-Klassikern schnell in Stimmung. © Karl-Heinz Panzer



Die heimische Formation ATM („A Tricky Mojo“) brachte das Publikum mit Bluesrock-Klassikern schnell in Stimmung. Foto: Karl-Heinz Panzer



Eine willkommene Gelegenheit für Freunde von Livemusik, nach der staaden Zeit wieder einmal andere Saiten aufzuziehen. Vor allem Zeitgenossen in den besten Jahren waren es, die Höchstadts attraktivsten Veranstaltungsort bevölkerten. Entsprechend groß war deren Begeisterung für den Eröffnungsact mit der einheimischen Formation ATM, ausgeschrieben „A Tricky Mojo“. Mit ihren Bluesrocknummern trafen sie den Publikumsgeschmack. Die fünfköpfige Band brachte den Saal mit Songs von B.B. King, John Lee Hooker und Co. prächtig in Stimmung.

Dem tat auch der anschließende abrupte Richtungswechsel auf der Bühne mit „Fight Club“ aus Neumarkt keinen Abbruch. Obwohl die Schwermetaller aus der Oberpfalz nicht ihr übliches Zielpublikum vor sich hatten, hatten sie sich schon nach zwei, drei Nummern Respekt und Sympathien erspielt. Unwiderstehlich, wie sie im genretypischem Outfit und mit den Posen ihrer Helden aus den 80er Jahren einfach alles gaben.

Den krönenden Abschluss bereiteten ReACT mit ihren Rockklassikern. Auch sie griffen in ihrem Line Up häufig zurück auf die 80er und 90er Jahre. Das Sextett hielt das Publikum mit einem Querbeetauswahl zu später Stunde bei Laune.

Die Winterrocknacht war die fünfte Veranstaltung und zugleich der Abschluss des zu Ende gehenden Jahres für die Macher der „Musiggfabrigg“ um Markus Moises. Unter dem Dach der Kulturfabrik schaffen sie jahrein jahraus eine Plattform all diejenigen Leute, die in lockerer Formation gemeinsam Rock und Artverwandtes zu Gehör bringen wollen. Von sich reden machte die „Fabrigg“ unter anderem mit ihrer Initiative, in Höchstadt untergebrachte Flüchtlinge zum Mitmachen zu bringen. Einige von ihnen packten bei der Organisation und beim Ausschank mit zu. In dieser Winterrocknacht wurden einmal mehr Spenden für Instrumente und Musikunterricht für die Zuwanderer eingesammelt.

Karl-Heinz Panzer