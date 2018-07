Kerwa Herzogenaurach: Laue Sommernacht und Rockmusik

Nicht nur zahlreiche Firmen sorgten am Donnerstagabend für einen vollen Weihersbach. - vor 51 Minuten

HERZOGENAURACH - Der zweite Rockabend auf der Sommerkirchweih mit „Faded Glory“ war ein ebenso großer Erfolg wie der Mittwochabend.

Rasante Fahrt durch den Herzogenauracher Nachthimmel Foto: Brandl



Die Temperaturen hielten sich bis spät in die Nacht über 20 Grad Celsius und verdrängten die vielen Regenjacken vom Vorabend. Die gute Stimmung und Laune blieb. So konnten sich Band und Wirte auch um „halb elf“ noch über volle Keller freuen.

Auch die Herzogenauracher Jugend war nach dem verregneten Mittwochabend wieder vertreten. Das Fahrgeschäft „Rocket – The Institut of Power“, bei dem manch einem schon beim Zuschauen schwindlig wird, drehte bis in den späten Abend seine Runden, am Autoscooter ließen junge Leute die Fahrzeuge kreisen. Auf dem Rockkeller sorgte Emergency für Stimmung. Auf der Hauptbühne locken im Abendprogramm zum Kerwafinale Allgäu Power am Samstag, am SonntagPartyfieber.