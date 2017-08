Kerwa in Weisendorf: Mit dem Posaunenchor ins Festzelt

Ein Traumstart: Rocknacht, Schlachtschüssel, Freibier - vor 2 Stunden

WEISENDORF - Am Freitagabend war Startschuss für die Kerwa in Weisendorf.

Auf geht's ins Festzelt. © Spörlein



Auf geht's ins Festzelt. Foto: Spörlein



Eigentlich begann die Kirchweih in Weisendorf schon am Donnerstag mit der Rocknacht (siehe unten), und der Heimatverein lud zur Schlachtschüssel in das Museum am Ortsrand. So richtig offiziell krachen ließ man es in Weisendorf dann aber gestern Abend. Da luden Bürgermeister Heinrich Süß und die Ortsburschen um deren „Macher“ Patrick Hertlein, Andreas Welker und Kevin Schneider zunächst zum Auftakt an den Marktplatz, um sich dort vorzuwärmen. Zusammen mit Landrat Alexander Tritthart, Patrick Hertlein und Kevin Schneider stieß Süß auf die tollen Tage an.

Seit Jahren wird dies schon so praktiziert, seit Jahren gibt die Brauerei Kitzmann 60 Liter Freibier aus. Um 19 Uhr zog die Freibierschar zusammen mit dem Posaunenchor vom Marktplatz ins Festzelt. Der „Weisendorfer Sound-Express“, da mischen bekanntlich auch einige vom Posaunenchor kräftig mit, begleitete durch den Abend.

Auch Landrat Tritthart und Bürgermeister Süß erhalten ein Freibier. © Spörlein



Auch Landrat Tritthart und Bürgermeister Süß erhalten ein Freibier. Foto: Spörlein



Routiniert stach der Bürgermeister das erste Fässchen im Festzelt an. Es folgt noch bis zum Montag ein ansprechendes Programm mit dem Aufstellen einer Fichte und der abendlichen „Moskito-Party“ am Samstag. Das Frankentrio unterhält die Gäste am Sonntag zum Frühschoppen, nachmittags wird das Kasperle erwartet. Mit der Verlosung des Kerwabaums, dem Betzenraustanzen und dem Weisendorfer Soundexpress geht die Kirchweih am Montag zu Ende.