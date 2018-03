Kinderleichtathletik-Fest mit toller Stimmung

TS Herzogenaurach war der Gastgeber - vor 9 Stunden

HERZOGENAURACH - Großartige Stimmung herrschte in der Gymnasiumssporthalle beim Kinderleichtathletik-Sportfest des Kreises, das von der Turnerschaft Herzogenaurach ausgerichtet wurde. Nicht die traditionellen Disziplinen standen auf dem Programm, sondern die vom DLV seit einiger Zeit propagierten Mannschaftswettbewerbe.

Mit neuen Übungen sollen die Talente an die Leichtathletik herangeführt werden. Den Medizinball müssen die Kinder mit beiden Armen stoßen. Höhepunkte der Veranstaltung sind stets die Staffelläufe. © Fotos: müp



Mit neuen Übungen sollen die Talente an die Leichtathletik herangeführt werden. Den Medizinball müssen die Kinder mit beiden Armen stoßen. Höhepunkte der Veranstaltung sind stets die Staffelläufe. Foto: Fotos: müp



Mit neuen Übungen sollen die Talente an die Leichtathletik herangeführt werden. Den Medizinball müssen die Kinder mit beiden Armen stoßen. Höhepunkte der Veranstaltung sind stets die Staffelläufe. © Fotos: müp



Mit neuen Übungen sollen die Talente an die Leichtathletik herangeführt werden. Den Medizinball müssen die Kinder mit beiden Armen stoßen. Höhepunkte der Veranstaltung sind stets die Staffelläufe. Foto: Fotos: müp



In den Altersklassen U 12 und U 10 waren jeweils sechs gemischte Mannschaften gemeldet worden. Eine Einzelwertung gab es nicht. Die Disziplinen unterschieden sich je nach Altersklasse und sollen als Vorstufen zu den richtigen Leichtathletikdisziplinen hinführen.

In der U12 gab es eine Hindernis-Pendel-Sprintstaffel für die Schnelligkeit und als Vorbereitung für die Hürden. Medizinballstoßen in verschiedenen Varianten und mit beiden Seiten, um Gleichseitigkeit zu schulen und als Vorstufe zum Kugelstoßen, dazu Scherhochsprung von beiden Seiten. Den Abschluss bildete für alle eine 11 x 1-Runde-Staffel – definitiv der Stimmungshöhepunkt.

Bei dieser Veranstaltung stehen nicht so sehr die Platzierungen im Vordergrund, sondern der Spaß und das Gemeinschaftserlebnis. Sicherlich ein Grund, warum dieses Sportfest bei allen Beteiligten immer beliebter wird.

Dennoch gibt es natürlich auch hier Sieger. Bei der U 12 war das der Gastgeber. Team I stand mit fünf Punkten (gewertet wird nach den Platzziffern) ganz oben auf dem Siegertreppchen. Silber ging an Team TSH II (sieben), Dritter wurde der TV 48 Erlangen I (16).

In der U10, wo ebenfalls sechs Mannschaften an den Start gingen, gab es statt dem Scherhochsprung Wechselsprünge durch ausgelegte Reifen, die möglichst schnell im Rhythmus zwei links, zwei rechts durchlaufen werden mussten. Bei Rhythmusfehlern erfolgte ein Zeitaufschlag. Hier holte sich am Ende der LSC Höchstadt mit sieben Punkten Gold, knapp vor Herzogenaurach III (acht) und dem TSV Hemhofen (neun).

Bei den Jüngsten in der U8 gab es diesmal keine Meldung.

müp