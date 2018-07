Kirchzug mit Bürgermeister und Vereinen zum Kerwa-Areal

Höchstadter Tradition wird am Kirchweihmontag eingehalten - vor 2 Stunden

HÖCHSTADT - Zum Ruetz-Marsch des Spielmannszuges ist der Kirchzug zur Höchstadter Kerwa im Festzelt eingetroffen. Dem Kirchzug von der Kirche St. Georg zum Engelgarten gehörten Vertreter von praktisch allen Fahnen tragenden Vereinen und Verbindungen an. Dazu noch Vertreter der Zünfte, Bürgermeister Gerald Brehm mit Stadträten und Stadtpfarrer Kilian Kemmer.

MIt dem Spielmannszug ist man ins Festzelt im Engelgarten eingezogen. © Foto: Ulrich Schuster



Laut Bürgermeister habe sich der neue Kerwa-Standort im Engelgarten bestens bewährt und sei auch von der Bevölkerung „gut angenommen“ worden. Im Festzelt sorgte eine Gruppe der Höchstadter Blasmusik für Stimmung. Zuvor hatte Dekan Kilian Kemmer in der Kirche St. Georg einen Gottesdienst zelebriert. Wegen der eingerüsteten Kirche hatte dieser voriges Jahr im Freien stattgefunden. Heuer noch im Juli soll wieder das Kreuz im Chorgiebel am östlichen Ende der Kirche aufgehängt werden. Nach dieser Ankündigung ging Kemmer kurz auf die jüngste Kreuz-Debatte ein. „Wie hätten die Kirchen reagiert, wenn die Staatsregierung Kreuze in Behörden verboten hätte“, fragte er in der Kirche.

Dann unterstrich er in seiner Predigt die mit dem Kreuz verbundenen Tugenden „Gewaltlosigkeit, Offenheit und Toleranz“, auch und gerade gegenüber Fremden. Der katholische Priester erinnerte daran, wie gerade das Kreuz während der NS-Zeit „verboten und verbogen“ wurde“. Außerdem äußerte der Höchstadter Dekan seine Unzufriedenheit mit der Kirchenpolitik rund ums Thema „Kreuz“, egal ob vom Vorsitzendenden der Bischofskonferenz Karl Marx oder vom evangelischen Landesbischof Heinrich Bedford-Strohm.