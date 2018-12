Klassenerhalt vom Christkind?

Mit einem Sieg aus drei Weihnachtsspielen kann der HEC die Oberliga sichern - vor 53 Minuten

HÖCHSTADT - Damit hatten vor Saisonbeginn sicherlich nur die kühnsten Optimisten gerechnet: Die Höchstadt Alligators spielen als Aufsteiger weiterhin eine äußerst erfolgreiche Saison und können sich mit einem Sieg noch vor Heilig Abend den Klassenerhalt in der Eishockey-Oberliga sichern. Damit legen sie sich selbst und ihren treuen Fans ein sehr schönes Weihnachtsgeschenk unter den Weihnachtsbaum.

Daumen hoch für diese Saison: Der HEC kann sich noch vor Heiligabend den Klassenerhalt sichern. © Foto: Hollfelder



Daumen hoch für diese Saison: Der HEC kann sich noch vor Heiligabend den Klassenerhalt sichern. Foto: Foto: Hollfelder



Ein Auswärts- und zwei Heimspiele stehen für die Höchstadt Alligators über die Weihnachtsfeiertage an. Beim Spiel gegen die Löwen aus Waldkraiburg am 23. Dezember werden zudem die Spendenschecks der Green Night" an die beiden Vereine "Hospizverein Höchstadt" und "Lauf für Kinderherzen" auf dem Eis überreicht.

Doch zunächst wartet eine schwere Auswärtspartie: Die Alligators müssen am Freitag (19.30 Uhr) beim aktuellen Tabellenvierten, dem EV Landshut antreten. Die Favoritenrolle ist auch hier klar vergeben. Doch nach dem überraschenden 3:2-Heimerfolg über den Tabellenführer Eisbären Regensburg können die Alligators selbstbewusst nach Niederbayern fahren.

Zudem konnte man beim ersten Aufeinandertreffen in Landshut dem EVL sehr lange Paroli bieten und musste sich erst am Ende mit 1:4 geschlagen geben. Im Rückspiel konnten die Alligators den Traditionsverein auf eigenem Eis sogar mit 2:1 besiegen.

Wie zahm sind die Löwen?

Am Sonntag, 23. Dezember, folgt dann ein Eishockeyfest: Der EHC Waldkraiburg kommt an den Kieferndorfer Weg. Im Tabellenkeller wird die Luft für die Löwen aus Waldkraiburg immer dünner. Dennoch ist im Eishockey alles möglich und die Waldkraiburger werden alles geben, um die Punkte aus Höchstadt mitzunehmen und damit vielleicht den Acht-Punkte-Abstand zum Tabellen-Vorletzten Sonthofen zu verkleinern. In den beiden vorherigen Begegnungen der Saison haben sich die Alligators gegen die Löwen nicht gerade leicht getan.

Der Spielplan meint es gut mit den Alligators, denn ausgerechnet am zweiten Weihnachtsfeiertag um 18 Uhr steht ein Heimspiel gegen die Selber Wölfe auf dem Programm: Eine große Zuschauerkulisse und ein packendes Derby mit hohem Unterhaltungswert sind da vorprogrammiert. Beide Mannschaften sind derzeit auch in der Tabelle Nachbarn und werden sich gegenseitig keine Punkte zu Weihnachten schenken. Die HEC-Verantwortlichen bitten die HEC-Fans, sich ihre Karten bereits im Vorverkauf zu sichern, um lange Warteschlangen an der Abendkasse zu vermeiden.

Schlag auf Schlag und ohne Verschnaufpause geht es dann nach den Feiertagen und noch vor dem Jahreswechsel mit dem Doppelduell gegen die Blue Devils aus Weiden weiter: Am 28. Dezember reisen die Alligators und ihre Fans in die Oberpfalz und am 30. Dezember bestreiten die Alligators ihr letztes Heimspiel im Jahr 2018.

cah