Klaus Dittrich: Alter Golf-Haudegen mit jungem Ehrgeiz

Der Sportler zählt zu den besten Seniorenspielern Deutschlands - vor 1 Stunde

HERZOGENAURACH / FÜRTH - Seit dem Studium spielt Klaus Dittrich vom GC Herzogenaurach Golf. Er ist einer der besten deutschen Seniorenspieler. Bei der Meisterschaft seiner Altersklasse in Fürth muss er plötzlich mit längst überwunden geglaubten Schwächen kämpfen – und startet dann eine furiose Aufholjagd.

Die Enkel sind inzwischen wichtiger als Golf, den alten Ehrgeiz hat Klaus Dittrich sich aber bewahrt. © Zink



Die Enkel sind inzwischen wichtiger als Golf, den alten Ehrgeiz hat Klaus Dittrich sich aber bewahrt. Foto: Zink



Golfern wird ja gerne nachgesagt, dass sie ihrer Passion mit allzu großer Leidenschaft nachgehen und andere Dinge dabei schon mal vernachlässigen. Das schließt schlechte Altherrenwitze genauso ein wie das angeblich eingeschränkte Liebesleben. Alles reine Schublade. Und dennoch gingen bei den bayerischen Meisterschaften im Golfclub Fürth so einige Schubladen auf – und wieder zu.

Man kennt das ja. Einmal von dem Virus infiziert, ist diese kleine weiße Kugel plötzlich hochinteressant. Wie weit fliegt so ein Ball mit welchem Schläger, wie fühlt es sich an, wenn erstmals an der Hundertmetermarke gekratzt wird, und wie viel Endorphine jagen einem auf einer wilden Achterbahnfahrt durch die Blutbahn, wenn das erste Par gelingt? Fragen, auf die die Teilnehmer bei den diesjährigen Altersklassenmeisterschaften im Freistaat längst Antworten gefunden haben. Auch Klaus Dittrich.

Der Spieler des GC Herzogenaurach fand im Studium Zugang zum Golfen, und das ist nun auch schon ein paar Jährchen her. Der ehemalige Maschinenbauer kann sich inzwischen zurücklehnen, genießt seine Rente und die Zeit, die er mit der Familie verbringen kann. Wobei die selbstredend etwas eingeschränkt ist – Dittrich ist schließlich Golfer, und nicht irgendeiner. Viele Jahre spielte er in der deutschen Nationalmannschaft, seit einiger Zeit gehört er zum erlauchten Kreis der besten deutschen Seniorengolfer. Eine Bezeichnung, die keineswegs abschätzig klingen soll. "Die alten Haudegen können schon einen geraden Ball hauen", sagt Andreas Sprigade, Manager beim ausrichtenden Golfclub Fürth. Es klingt beinahe ehrfürchtig.

Wie an der Schnur gezogen

Von den 117 Teilnehmern, die am Wochenende auf zwei Runden im bestens hergerichteten Areal am Solarberg gehen, trifft kein einziger eine der beiden breit ausladenden Fichten oder gar eine der für den GC Fürth signifikanten Pappeln an der Bahn 1. Die lassen sonst die Hoffnungen von nicht wenigen Golfern auf eine gute Runde bereits mit dem ersten Schlag sinken. Für Dittrich und Co. stellen solche Hindernisse kein Problem dar. Ihre Drives landen zumeist bei stolzen und für Hobbygolfer unerreichbar scheinenden 240 Metern. Pfeilschnell und wie an der Schnur gezogen, versteht sich. "Mit der Länge kommt die Gefahr", raunzt Thomas Himmel den wartenden Spielern mit einem breiten Lächeln zu. Sein erster Abschlag landet gleich perfekt und beinahe im Vorgrün – der mit plus 0,1 beste Handicapper im Feld wird das Turnier der AK 50 am Ende gewinnen.

Mit dem Ass vom GC Olching hat sich Dittrich schon viele Duelle geliefert. Einige hat er verloren, nicht wenige aber gewonnen. Man kennt und schätzt sich seit langem. Am Ehrgeiz, den anderen zu bezwingen, haben die Jahre nichts verändert. Golfer bleiben extrem ambitioniert, auch wenn sie längst im Sandkasten mit den Enkeln spielen. Dittrich und Himmel liefern sich am ersten Tag von Beginn an eine zähe Auseinandersetzung. Himmel rettet sich mit seinem grandiosen kurzen Spiel rund ums Grün aus der ein oder anderen Notlage. Dagegen hat der Herzogenauracher etwas überraschend mit den rasant kurz gemähten Grüns so seine Probleme. "Schade um den Haufen Drei-Putts", wird der 63-Jährige später sagen müssen. "Drei-Putts" – das ist für Golfer, die den Schläger schon etwas länger schwingen, so etwas wie Mumps und Masern zusammen: eine Kinderkrankheit, von der man glaubte, sie längst hinter sich gelassen zu haben.

"So kann es nicht weitergehen"

79 Schläge benötigt Dittrich am ersten Tag und liegt damit deutlich hinter Favorit Himmel (75). "So kann das nicht weitergehen", sagt sich der Lokalmatador und startet am Sonntag von Platz 19 aus eine furiose Aufholjagd. Sein Spiel ist wieder gewohnt konstant. Er trifft die Fairways und Grüns traumwandlerisch sicher – nur die Putts bleiben seine Achillesferse. Am Ende wird es noch mal richtig spannend, die Caddys laufen aufgeregt hin und her, um die aktuellen Ergebnisse vergleichen zu können. Doch Himmel ist zu weit weg, Dittrich kann sich aber mit der besten Runde des Tages in 74 Schlägen trösten. "Da bin ich schon zufrieden", sagt er, und seine Frau Sigrid nimmt ihn in den Arm. Das "Trainingslager" im Winter hat sich nicht gelohnt. Da besuchte er die in Florida lebende Tochter. "Aber vornehmlich, um die Enkel mal wieder zu sehen", stellt er klar. Golf hatte er im Sonnenstaat höchstens einmal die Woche gespielt. Man muss im Leben schließlich Prioritäten setzen. Von der "Bayerischen" geht es trotzdem gleich zur Deutschen Meisterschaft nach Aachen – und im September dann vielleicht mit dem Nationalteam zur EM in Schweden.

FLORIAN PÖHLMANN