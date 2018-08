Klinik nicht mehr erreicht: Kind am Straßenrand geboren

HÖCHSTADT / DECHSENDORF - Eilig, auf die Welt zu kommen, hatte es am Mittwochmorgen eine junge Erdenbürgerin. Das Mädchen wurde am Straßenrand bei Dechsendorf geboren.

Problemlos verlief die Geburt im Rettungswagen. © Symbolfoto: BRK



Die Mutter des Kindes lag im Rettungswagen des BRK auf der Fahrt von Höchstadt nach Erlangen und sollte dort in der Frauenklinik entbunden werden. Dabei war auch der BRK-Notarzt aus Höchstadt.

Irgendwie ging es der jungen Dame aber nicht schnell genug, so dass der Rettungswagen während der Fahrt auf der Staatsstraße zwischen Dechsendorf und Erlangen an der Seite anhalten musste, weil die Geburt einsetzte. Um 8.24 Uhr ging die Geburt problemlos vonstatten. Mutter und Kind sind wohlauf und wurden in die Frauenklinik gebracht.

