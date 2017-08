Konzertfeeling mit "Troglauer Buam" in Weisendorf

Über 1000 Besucher hörten Ohrwürmer der "Heavy Volxmusic" aus der Oberpfalz — "Six to Real" als Vorband - vor 1 Stunde

WEISENDORF - "Ohne dich schlaf ich heut Nacht nicht ein!" und viele weitere bekannte "Heavy Volxmusic"-Hits hatten die "Troglauer Buam" am Donnerstagabend auf der Weisendorfer Kirchweih dabei. Zuvor hatte "Six to Real" bereits auf die große Party eingestimmt.

Aus dem Kreis Tirschenreuth nach Weisendorf: Die Troglauer Buam mit ihren Hits wie „Rasenmäher“. © Foto: Andreas Brandl



Über mehr als 1000 Gäste konnte sich auch der ASV Weisendorf freuen sowie die unzähligen Sponsoren.

Umso leichter war es für die sechs Musiker aus Troglau, die Menge mitzureißen. "Bis nach Erlangen soll man euch hören!" schallte es von der Bühne und um einiges lauter antworteten die Feierlaunigen.

Bis nach Mitternacht gab es viele Evergreens zum Mitsingen und tanzen aber auch eigene Lieder der Troglauer wie "Rasenmäher" oder "Haberfeldtreiber". Umso lauter waren die Rufe nach Zugaben, als es auf das Ende Abends mit Konzertfeeling zuging.

Die Band ließ sich nicht zweimal bitten.

anb