Kulturfeuerwerk Höchstadt wird einmalig

Zum Abschluss der Kulturmeile ist ein riesiges Programm geboten - vor 1 Stunde

HÖCHSTADT - Bald ist es so weit: Höchstadt brennt ein "Feuerwerk der Kultur" ab, und zum Abschluss taucht ganz buchstäblich ein Feuerwerk die Kulturmeile in bunte Farben. Hingucker wird sicher auch die besondere Beleuchtung der Innenstadt sein. Das Programm an den drei Tagen ist gigantisch, die Flyer sind jetzt erhältlich.

Damit die Pressevertreter die Kulturmeile im wahrsten Sinn des Wortes er-„fahren“, hat Hauptorganisatorin Susanne Gabler zu einer Kutschfahrt eingeladen. Dabei stellte sie das Programm des Höchstadter Kulturfeuerwerks vor. © Foto: Jeanette Seitz



Damit die Pressevertreter die Kulturmeile im wahrsten Sinn des Wortes er-„fahren“, hat Hauptorganisatorin Susanne Gabler zu einer Kutschfahrt eingeladen. Dabei stellte sie das Programm des Höchstadter Kulturfeuerwerks vor. Foto: Foto: Jeanette Seitz



Das Höchstadter Kulturfeuerwerk rückt näher. Vom 3. bis zum 5. August verwandelt sich die Stadt in eine einzige Kulturmeile. Diese "Meile" zieht sich vom Kellerberg vorbei am Engelgarten durch die Innenstadt, über den Marktplatz und die Aischauen bis hin zur Fortuna Kulturfabrik. An 16 Stationen ist ein Programm geboten, das seinesgleichen sucht. "Es ist eine einmalige Veranstaltung", sagt Bürgermeister Gerald Brehm – und meint damit nicht nur, dass das Kulturfeuerwerk nur heuer stattfindet, sondern auch, dass es ein großartiges Event werden wird.

Die Kulturmeile freilich bleibt dauerhaft bestehen, handelt es sich doch um eine Vielzahl an Kulturdenkmälern, die die Stadt in den vergangenen zwei Jahren saniert hat — den Kellerberg, das Marktplatzareal, den Pfarrhof, den Engelgarten, das Spixmuseum, das Heimatmuseum und die Fortuna Kulturfabrik. Die Absschlussveranstaltung der Kulturmeile soll nun also das Kulturfeuerwerk sein. Um die Pressevertreter über das Programm zu informieren, hat sich Hauptorganisatorin Susanne Gabler etwas ganz Besonderes ausgedacht: Mit zwei Kutschen des Haflingerhofes der Familie Hock zuckelt die Gesellschaft aus Pressevertretern und Mitwirkenden die Kulturmeile entlang. "Wir wollen heute erleben, wie sich die Kulturmeile anfühlt", sagt Susanne Gabler. "Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren." Am Festwochenende freilich lassen sich alle Stationen problemlos erlaufen; aber auch ein Shuttlebus wird die Gäste von A nach B bringen.

Umrahmt wird das umfangreiche Programm von zwei Festumzügen: Zum Auftakt geht es am Freitag, 3. August, um 16 Uhr zu den Klängen des Spielmannszuges der FFW Höchstadt von den Aischauen zum Kellerberg. Am Sonntag, 5. August, startet der Festumzug dann um 18 Uhr mit der Stadtkapelle Höchstadt am Kellerberg und zieht zu den Aischauen.

"Ab 17.30 Uhr wird überall der Ausschank beendet, damit wirklich alle mitziehen können", erklärt Brehm. Denn das tolle Abschlusskonzert "Sounds of Höchstadt" ab 18.30 Uhr auf den Aischauen sollte keiner verpassen, ebenso wie das Feuerwerk um 22.45 Uhr.

Ausdrücklich bedankt sich Bürgermeister Brehm bei allen Sponsoren, allen voran Maria-Elisabeth Schaeffler, die die Schirmherrschaft übernommen hat, und beim Hauptsponsor, der Sparkasse Erlangen Höchstadt Herzogenaurach. Sie sponsert alle Bands aus den Partnerstädten, die am Samstag im multikulturellen Zelt auf dem Marktplatz auftreten. "Wir leben von und mit der Region und wollen, dass die Menschen hier vor Ort Freude und eine schöne Zeit haben", sagt Axel Geier, Leiter der Sparkasse in Höchstadt. Sowieso beteiligen sich ganz viele Vereine und Institutionen am Kulturfeuerwerk; vieles geschieht auch ehrenamtlich. "Es ist ein engagiertes Projekt", meint Gerald Brehm; er rechnet mit "einigen Tausend Besuchern". Ebenso ist die Geschäftswelt eingebunden, etwa mit einem "Langen Kultur-Shopping-Tag" in der Innenstadt am Freitag bis 22 Uhr.

Schaut man sich das Programm an, ist wirklich für jeden was dabei: Orgelmeditation, Ausstellungen, Workshops, Lesungen, Tanzkurse, Stadtführungen und natürlich ganz viel Musik. Im Engelgarten schlagen die Musketiere ihr mittelalterliches Lager auf, die Kirchen öffnen ihre Türen ebenso wie Spixmuseum und Heimatmuseum.

Die Jugend darf sich auf die "Summerbreak Party" am Samstag auf dem Festplatz Aischaue mit bunten Workshops (14 bis 17 Uhr) und Bühnenprogramm (17 bis 24 Uhr) freuen.

Kulinarische Genüsse kommen ebenfalls nicht zu kurz, zum Beispiel bei der Kellerberg-Kerwa.

Der Programm-Flyer liegt aus oder ist im Internet unter www.hoechstadt.de abrufbar.

Jeanette Seitz Nordbayerische Nachrichten Herzogenaurach/Höchstadt E-Mail