Kurz vor dem Fest ein Leckerbissen gegen Leipzig

3. Handball-Bundesliga: Können die TSH-Frauen dem blutjungen Spitzenreiter den ersten Punkt abluchsen? - vor 54 Minuten

HERZOGENAURACH - Zum einen ist die Drittliga-Begegnung der TS Handballerinnen am Sonntag um 14.30 Uhr in der Sporthalle des Gymnasiums gegen den Meisterschaftsaspiranten HC Leipzig bereits das erste Pflichtspiel in der Rückrunde. Andererseits beschließt man damit das sportlich ausgezeichnete zweite Kalender-Halbjahr 2018 und dies mit einem absoluten Handball-Leckerbissen.

Finden Vicky Egle und Co. gegen Spitzenreiter HC Leipzig die Lücke und können den Spitzenreiter in Gefahr bringen? © Foto: Ralf Rödel



Wo immer der blutjunge (bis auf drei Akteure sind alle anderen Jahrgang 2000 oder 2001), aber technisch optimal ausgebildete Tabellenführer aus Sachsen seine Aufwartung machte, überzeugte er selbst eher emotionslose Anhänger der Gegner mit seinem herzerfrischenden Tempo-Handball. Zum Saisonauftakt mussten auch die Herzogenauracherinnen gegen den damals in allen Belangen überlegenen HC bei ihrer 23:32-Auswärtsniederlage die Segeln streichen.

Ähnlich dominant beherrschte der Spitzenreiter auch fast alle anderen Gegner. Diese Überlegenheit ist letztlich die Folge einer absolut professionellen Struktur rund um das Team. Beispielhaft sind die Rahmenbedingungen mit allein vier Trainern. Alle Protagonisten haben vom ersten Tag an selbstbewusst den Aufstieg zum Saisonziel erklärt.

Beeindruckendes Torverhältnis

Rasch ließ man Taten folgen und ist in bislang elf Punktspielen ohne jeden Punktverlust geblieben. Zudem hat man mit 353 Toren bei 229 Gegentreffern (Herzogenaurach 306:289) ein nicht minder beeindruckendes Torverhältnis. Aus der auf allen Positionen top-besetzten Mannschaft ragen meist noch die Linkshänderin im rechten Rückraum, Julia Weise, die vielseitige Mittelangreiferin Emely Theilig, sowie im linken Rückraum Lucie-Marie Kretschmar hervor.

Kretschmar, da war doch was? Richtig, die dynamische 18-jährige Spielerin ist die Tochter des einst überragenden deutschen Nationalmannschaftslinksaußen Stefan Kretschmar, welche schon jetzt einige handballerische Erbanlagen auf dem Spielfeld umzusetzen versteht.

Dennoch wird der HC in der Rückrunde Punkte abgeben. Ein "Weiter so" setzt man nicht voraus, hat jedoch ein strammes Punktepolster vorgelegt.

Die Gastgeberinnen, bislang ebenfalls erfolgreicher, als man dies zum Saisonstart erwarten konnte, sind ihrerseits frei vom ganz großen Druck, können also nur positiv überraschen. Ihre Spielanlage ist ähnlich auf hohes Tempo ausgerichtet und wenn sie ins Rollen kommen sollten, sind sie erneut für eine Überraschung gut.

Man denke dabei an die vergangene Saison, als es jeweils in eigener Halle gelang, gegen die Spitzenteams von Regensburg (27:20) und Haunstetten (26:20) klare Siege zu erringen. Vielleicht spielte hier auch die Derbyatmosphäre eine Rolle, nachdem die vielen Zuschauer mit maximaler Unterstützung die TSH regelrecht zum jeweiligen Erfolg getragen hatten. Stärker als diese zwei Mannschaften ist Leipzig ganz sicher auch nicht. Viel wird davon abhängen, dass man nicht durchgängig versucht, das ICE- Tempo der Gäste mitzugehen, sondern bei aller Spielfreude auch bemüht ist, einfache Fehler zu minimieren.

Außerdem gilt es, in der Abwehr so kompakt wie möglich zu Werke zu gehen. Nachdem die Leipzigerinnen in der Defensive meist bestrebt sind, Torerfolge des Gegners taktisch und technisch zu verhindern — ein "brachiales" Vorgehen ist verpönt — sind die Erfolgsaussichten für die agilen Lisa Neumann, Laura Brockschmidt, Laura Wedrich, Nina Bestle, Vicky Egle, Kristin Lang oder auch Saskia Probst eher größer als noch zuletzt gegen den rustikalen Tabellenzweiten SC Markranstädt.

Wenn es dann noch gelingt, auch über die Außenbahnen die spielerische Qualität abzurufen, könnte es durchaus sein, dass man sich selbst, den Fans, aber auch der Liga eine Weihnachtüberraschung beschert. Trainer René Friedrich: "Da erwartet uns ein außergewöhnlich starker Gegner, dem man die acht Trainingseinheiten pro Woche anmerkt. Doch wir freuen uns auf dieses Spiel und werden sofort da sein, wenn Leipzig schwächelt". VOLKER SCHNELLER