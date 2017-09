Landwirte in ERH sind mit Ernte relativ zufrieden

Gute Erträge bei Wintergerste und Mais — Einbußen dagegen vor allem bei Raps - vor 1 Stunde

HERZOGENAURACH/HÖCHSTADT - Das Wetter hat es den Landwirten dieses Jahr nicht leicht gemacht: "Dennoch können wir mit der Getreideernte insgesamt zufrieden sein", fasst Nikolaus Ehnis, Pflanzenanbauberater am Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (AELF) in Fürth, für die Region Herzogenaurach und Höchstadt zusammen. Aktuell werden gerade die Maisfelder abgeerntet.

Zurzeit wird der Mais geerntet: Mit riesigen Maschinen und in Eiltempo wird dabei der Mais abgemäht, gleich kleingehäckselt, in einen Anhänger geblasen und sofort abtransportiert. © Foto: Ralf Rödel



Die Landwirtschaft ist extrem aufs Wetter angewiesen – und das war heuer durchaus wechselhaft. "Der Winter war mit bis zu minus 15 Grad sehr kalt, im Frühjahr ist es schnell sehr warm geworden, dann war es ziemlich trocken, später kam Regen, aber nicht zum richtigen Zeitpunkt", erläutert Ehnis rückblickend. Ein Wechselbad sozusagen: Was beispielsweise den Raps schlecht gedeihen ließ, war auf der anderen Seite wieder gut für den Mais. Entsprechend unterschiedlich sei die Getreideernte in diesem Jahr ausgefallen.

Der Anbauexperte schlüsselt die Ernte im Einzelnen auf: Bei der Wintergerste, die neben dem Winterweizen die Hauptfrucht in der Region ist, sei es "überdurchschnittlich gut" gelaufen. "Im Frühjahr war es trocken, dann zu nass, aber die Wintergerste hat das ganz gut überstanden", so Ehnis. Hier erwartet er eine Ernte von im Durchschnitt 70 bis 80 Doppelzentner (dz) pro Hektar (ha). "Das war heuer erfolgreich." Wintergerste wird übrigens angebaut, um sie zu verfüttern.

Weniger gut sehe es beim Winterweizen aus, der teils verfüttert, teils zum Backen weiterverkauft wird. "Hier ist es nicht so toll." Vor allem die Ernte sei in die zu nasse Zeit gefallen, daher sei Winterweizen dieses Jahr "qualitativ nicht ganz gut". Hier rechnet Ehnis mit einem "unterdurchschnittlichen" Ertrag von 65 dz/ha, wobei hier die Spanne — je nach Anbaulage — von 50 bis 80 dz/ha reiche.

Das dritthäufigste Getreide in der Region sei Triticale, eine Kreuzung zwischen Weizen und Roggen. Dies sei eine reine Futterpflanze für Rinder und Schweine. "Hier schaut es ein bisschen besser aus als beim Winterweizen." Der Ertrag liege bei 70 dz/ha, die Qualität sei hier egal, da es sowieso eine reine Futterpflanze sei.

Auch der Winterroggen sei nicht richtig gut gediehen, erläutert Ehnis weiter. "Vor und zum Zeitpunkt der Ernte war es oft nass." Das sei dem Roggen, der zum Brotbacken verwendet wird, schlecht bekommen. "Wenn die Körner ständig feucht sind, treiben sie aus, und das ist schlecht für den Verkauf." Hier erwartet Ehnis eine Ernte von 60 bis 70 dz/ha.

Herbe Einbußen müssen die Landwirte beim Raps verkraften. Aus dem Samen der Nutzpflanze wird Rapsöl gewonnen, dabei entsteht eiweißreicher Rapskuchen, der wiederum an Tiere verfüttert wird. Für den Raps lief es heuer "nicht so toll", so Ehnis. Die Bedingungen bei der Aussaat im Herbst 2016 seien "ganz schlecht" gewesen. Weil es viel zu trocken war, sei schon die Saat schlecht aufgegangen. Der Winter mit Temperaturen bis minus 15 Grad sei ebenfalls nicht sehr förderlich gewesen, dann sei es im Frühjahr schnell warm geworden, was eine frühe Rapsblüte zur Folge hatte. "Dann kam der 20. April 2017 mit minus sieben Grad, und die Blüte war dahin." Durch diese Wetterextreme sei der Ertrag bei Raps mit rund 35 dz/ha daher "unterdurchschnittlich".

Trotz Kälte gut entwickelt

"Gut entwickelt" habe sich dagegen der Mais. Wegen der Kälte im Frühjahr sei er zwar zunächst schlecht aufgegangen, doch dann habe der Mais wieder aufgeholt und die Pflanzen haben sich gut entwickelt, vor allem auch, weil genügend Niederschlag vom Himmel kam. Hier rechnet Nikolaus Ehnis mit einer "überdurchschnittlichen Ernte von 550 dz/ha". In normalen Jahren liege der Ertrag bei 450 dz/ha.

Zurzeit werden die Maisfelder — meist mithilfe riesiger Maschinen — abgeerntet: Ein Traktor mäht den Mais, zerhäckselt ihn sofort, und über ein Rohr wird die sogenannte Maissilage auf den Anhänger eines Traktor geblasen. Ist der Anhänger voll, wird der Mais sofort abtransportiert. In der Region wird der Mais entweder als Grundfutter für Wiederkäuer oder als Substrat für die Biogaserzeugung eingesetzt. Im Landkreis Erlangen-Höchstadt gibt es laut Ehnis 30 Biogasanlagen.

MARIA DÄUMLER