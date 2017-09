Langfinger langten in Läden kräftig zu

HERZOGENAURACH - Am Freitag langten Ladendiebe kräftig zu. Tatorte: die Sport-Outlets und ein Drogeriemarkt.

Am Nachmittag wurde ein 26-jähriger Mann vom Ladendetektiv eines Sport-Outlets ertappt, als er verschiedene Bekleidungsstücke im Wert von 200 Euro in sein Auto einlud. Der Mann konnte dafür und für weitere Ware im Auto keinen Eigentumsnachweis erbringen und gab schließlich den Ladendiebstahl zu.

Bei der polizeilichen Sachbearbeitung konnte dem Mann dann noch ein weiterer Ladendiebstahl nachgewiesen werden. Hierbei wurde festgestellt, dass er in einem anderen Sport-Outlet Turnschuhe im Wert von 38 Euro entwendet hatte. Entsprechende Ermittlungsverfahren wurden eingeleitet.

Am frühen Freitagabend verließ ein 18-jähriger Mann einen Drogeriemarkt in der Stadt. Dabei löste die Sicherungsanlage am Eingang Alarm aus. Es wurde dann festgestellt, dass der junge Mann eine Geldbörse im Wert von 5 Euro aus dem Laden trug, ohne diese bezahlt zu haben. Auch hier wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.