Lazarett der Longhorns lichtet sich vor dem Derby

1. Basketball-Regionalliga: Gegen Breitengüßbach ist Tobias Übbing sicher wieder dabei, Mike Kaiser hofft - vor 8 Stunden

HERZOGENAURACH - Das Nachwuchsteam des deutschen Serienmeisters Brose Baskets Bamberg ist am Samstag, um 19.30 Uhr, zu Gast in der Halle des Gymnasiums. In der 1. Regionalliga sind die heimischen TSH-Korbjäger gegen den TSV Tröster Breitengüßbach in der Außenseiterrolle.

Zuletzt in Topform, bekommt „Einzelkämpfer“ Patrick Horstmann (weißes Trikot) mit Tobias Übbing wieder Unterstützung unterm Korb. Foto: Foto: Edgar Pfrogner



Schließlich kämpfen die Longhorns als Tabellenzehnter noch immer um den Klassenerhalt, während die Oberfranken als Fünfter dem Spitzenquartett noch auf den Fersen sind. Auch das Hinspiel ging mit 93:73 deutlich an die Breitengüßbacher.

Dennoch haben die Herzogenauracher Hoffnungen, das Spiel erfolgreich zu gestalten, denn die Oberfranken mussten einige personelle Ausfälle hinnehmen und haben nicht mehr die individuelle Klasse wie zu Beginn der Saison. So fällt Centerspieler Tobias Wagner die gesamte Saison aus und auch auf den kleinen Positionen fehlen einige Rotationsspieler.

Nichtsdestotrotz stellen sie noch immer ein starkes Kollektiv dar, aus dem Erik Land hervorsticht. Der bundesligaerfahrene Center ist mit 17,4 Punkten pro Spiel auch Topscorer. Mit 205 Zentimetern Körpergröße ist er eine Macht in der Zone, die erst überwunden werden muss, wann immer man in Korbnähe gerät. In Jörg Dippold hat er einen exzellenten Partner. Der Flügelspieler weiß genau, wie er seinen Kollegen einzusetzen hat und profitiert dabei selbst von Land. Denn dieser zieht oft zwei Gegenspieler auf sich und ist dabei ein hervorragender Passer. Da passt es wie die Faust aufs Auge, dass Dippold ein exzellenter Scharfschütze ist und die Vorlagen hochprozentig verwertet.

Die restlichen Oberfranken sind allesamt sehr gut ausgebildete Basketballer, deren Qualitäten wie bei allen Mannschaften aus dem Bamberger Raum insbesondere in der Defensive liegen. Deshalb stellen sie eine der besten Verteidigungen der Liga und da trifft es sich gut, dass die Longhorns langsam wieder komplett werden.

Tobias Übbing wird nach überstandener Fersenverletzung wieder mitwirken können, was der TSH wieder mehr Tiefe unter dem Korb bringen wird. Zudem könnte Mike Kaiser eventuell ebenfalls wieder eingreifen, dies wird sich aber erst direkt vor dem Spiel entscheiden.

Die restlichen Herzogenauracher sind allesamt fit und wollen für die bittere Hinspielniederlage Revanche. Dabei wird es darauf ankommen, dass sie aus der Ferndistanz einen guten Tag erwischen, denn unter dem Korb sind die Breitengüßbacher körperlich klar überlegen. Dementsprechend muss das Schützentrio aus Daniel Krause, Vedran Nakic und Stefan Dinkel Verantwortung übernehmen und aus allen Rohren feuern.

TSH-Trainer Benedikt Aumeier: "Sicher wird es ein umkämpftes Spiel werden, da die Güßbacher ein sehr physisches Team sind. Allerdings sind wir zuhause in der Lage, jedem Gegner die Stirn zu bieten und wollen unbedingt den achten Saisonsieg, damit wir entspannter in das Saisonfinale gehen können. Wir wollen aufs Tempo drücken und wenn möglich über 40 Minuten Fast-Break-Basketball spielen. Gelingt uns dies, können wir die großen Centerspieler der Breitengüßbacher aus dem Spiel nehmen und damit unsere Siegchancen erhöhen."

psi