Leiche bei Höchstadt in der Aisch entdeckt: Kripo ermittelt

Erlanger Kriminalpolizei ermittelt - Hintergründe sind noch unklar - vor 1 Stunde

HÖCHSTADT - Grausiger Fund für Rettungskräfte in Höchstadt: Am Montagabend entdeckten Rettungskräfte eine Leiche in der Aisch. Jetzt ermittelt die Kriminalpolizei.

Ein Großaufgebot von Polizei und Feuerwehr suchte am Montagabend das Ufer rund um die Aisch in Höchstadt ab. Gegen 18 Uhr fanden die Retter, unterstützt vom DLRG, der Wasserwacht und einem Hubschrauber, eine tote Person im Wasser.

Im Landkreis Erlangen-Höchstadt gilt seit dem Neujahrstag eine Person als vermisst, ob es sich bei der Leiche jedoch um jenen Mann handelt, ist derzeit noch unklar. Auch zu den Hintergründen konnte sich die Polizei am Montagabend noch nicht äußern. Jetzt hat die Erlanger Kriminalpolizei die Ermittlungen übernommen.

Hier geht es zu allen aktuellen Polizeimeldungen.

tl

Mail an die Redaktion