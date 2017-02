Leichtathleten holen fünf Podestplätze

HERZOGENAURACH / HÖCHSTADT - Mit drei Podestplätzen und einer Reihe von Bestleistungen wusste das kleine Team der TS Herzogenauracb bei den nordbayerischen Leichtathletik-Hallenmeisterschaften der U20 und U16 in Fürth zu gefallen. Der LSC Höchstadt holte zwei Medaillen.

Sebastian Oertel sorgte für eine der drei Herzogenaurache Medaillen in der Fürther Halle. Foto: müp



Niklas Wiesener von der TS Herzogenaurach sprintete mit neuer Bestzeit (8,96 Sekunden) über 60m Hürden auf Rang zwei. Im Hochsprung wurde er zudem Fünfter mit 1,77m. Christopher Zahl verbesserte sich über 60m auf 7,46s und über 200m auf 23,67s (Platz acht). Louis Mennerat testete ebenfalls die 200m und kam in 23,95s auf Platz elf bei insgesamt 30 Startern.

Dem 15-Jährigen Sebastian Oertel gelangen drei neue Bestleistungen. Im Hürdensprint wurde er nach 9,86 Sekunden im Vorlauf mit 9,76 im Finale überraschend Dritter. Denselben Platz ergatterte er im Hochsprung, wo er sich auf 1,59m verbesserte. Das Finale über 60m flach verpasste er trotz neuer Bestzeit (8,15) knapp.

Die gleichaltrige Chiara Ebner präsentierte sich im Vorlauf über die 60m Hürden ganz stark und gewann in sehr guten 9,47 Sekunden. Im Finale, wo sie als Zweitschnellste der drei Vorläufe an den Start ging, war sie durch das Zucken ihrer Nachbarin irritiert und verursachte dadurch einen Fehlstart, wodurch sie disqualifiziert wurde. Sehr ärgerlich, da sie bestimmt ganz vorne mitgemischt hätte.

Trainer Peter Müller konnte sie aber gut trösten, da sie die "Nordbayerische ja eigentlich vor allem als Vorbereitung für die bayerische Mehrkampf Meisterschaft, die am nächsten Wochenende ebenfalls in der Fürther Quelle-Halle ausgetragen wird, bestritt. Nordbayerische Meisterschaften der U20/U16/U14 in Fürth

Mit insgesamt sechs Aktiven war der LSC Höchstadt in Fürth recht gut vertreten. Erfolgreichster Athlet war Leon Peter (M15) mit zwei Bronzemedaillen. Über 60m gewann er seinen Vorlauf in 7,95 Sekunden und qualifizierte sich mit der viertschnellsten Zeit für den Endlauf. Ein Medaillenplatz schien aber nicht möglich, die drei Vorlaufschnellsten waren zu weit entfernt. Doch im Endlauf kämpfte er sich in 7,90 auf Platz drei und freute sich mit seinem Betreuer Georg Franz. Gleiches gelang ihm mit Bestweite im Weitsprung, 5,15m bedeuteten ebenfalls Platz drei.

Hanns-Peter Wirth (U20) musste sich in einem sehr starken Feld über 60 und 200m behaupten. Über die Kurzstrecke reichte die Bestzeit von 7,44 Sekunden nicht für den Endlauf, besser lief es für den lang aufgeschossenen Neuhauser über die Hallenrunde. 23,56 Sekunden bedeuteten Platz fünf unter insgesamt 25 Startern.

Für die Athletinnen des LSC hieß es vor allem Erfahrungen sammeln. Im Kugelstoßen der W15 konnte Verena Baumann ihre Trainingsresultate im Wettkampf nicht umsetzen, etwas mit den Nerven hadernd, belegte sie mit 9,14 Metern Platz sieben. Michelle Franz (W14) musste nach Bestzeit im 60m-Vorlauf wegen Leistenproblemen aufgeben. Die erst 13-jährige Mila Hippenstiel lief bei den 14-Jährigen mutig über die Hürden und belegte in 10,80 Sekunden Platz vier in ihrem Vorlauf. Über 60m der W13 schied sie wie ihre Vereinskollegin Gloria Seidl im Vorlauf aus. Gloria Seidl, die ihren ersten Wettkampf bestritt, blieb im 800m-Rennen auf Anhieb unter der Drei-Minuten-Marke in 2:58,76 . (Platz 13).

