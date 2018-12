Leipzigs Weste bleibt auch im Hexenkessel weiß

HERZOGENAURACH - Über 600 erwartungsvolle Zuschauer hatten sich von der Drittligapartie der TSH-Handballerinnen gegen den souveränen Spitzenreiter HC Leipzig ein Highlight erwartet und wurden nicht enttäuscht. Zwar unterlagen die Gastgeberinnen am Ende etwas zu hoch mit 25:31 (13:18), doch konnten sie über weite Strecken durchaus Paroli bieten.

Alles „reingeworfen“ haben die Handballfrauen der TS Herzogenaurach (hier Laura Brockschmidt) vor Rekordkulisse gegen Spitzenreiter HC Leipzig – zu bezwingen waren die profihaft trainierenden Sächsinnen jedoch nicht. © Foto: Horst Linke



Die Partie begeisterte sowohl die mitgereisten rund 100 Leipziger Fans als auch über 500 "Einheimische" 60 Minuten lang. Besonders erwähnenswert: Hier waren zwei Teams mit großem Erfolg bemüht, Handball im Sinne des Wortes zu spielen. Überhärte war auf beiden Seiten verpönt, und dass dabei der Tabellenführer seiner Favoritenrolle gerecht wurde, lag primär daran, dass er mit seinem professionellen Aufwand gerade in den entscheidenden Phasen weniger Fehler beging. Es machte allen Anhängern dieser faszinierenden Sportart einfach Freude, von meist ganz jungen Akteurinnen zu sehen, was auf dem Spielfeld so alles möglich ist.

Dass die TS mit 2:0 in Front gehen konnte und bis zur 10. Spielminute (6:6) absolut auf Augenhöhe blieb, ist ein Beleg dafür, dass sie an dieser Handballgala einen beachtlichen Anteil hatten. In der tollen Atmosphäre zeigten die sympathischen Gäste aber zunehmend, warum sie bislang ohne jeden Punktverlust die Liga von oben grüßen. Zwar wusste das Friedrich-Team um die schier unaufhaltsamen Gegenstöße aller Feldspielerinnen des Gegners, doch entscheidend unterbinden konnte es diese ebenso wenig wie deren herrliche Aktionen über den Kreis oder etliche sehenswerte Würfe aus der Distanz.

So erhöhte der HC von Minute zu Minute zunächst den zählbaren Abstand zur TS und nachfolgend dann automatisch auch das eigene Selbstbewusstsein. Auch den der TS H nahestehenden Hallenbesuchern war da schon bewusst, dass Leipzig eine entscheidende Wende des Spielverlaufes auch in den zweiten 30 Minuten nicht zulassen würde. Selbst ein Zwischenspurt mit der Resultatsverbesserung von 14:20 ( 34. Minute) auf 20:24 in der 43. Minute brachte die Gäste nicht wirklich in Verlegenheit.

Und wohl noch nie hat man hier eine Begegnung gesehen, in der es sich eine Mannschaft "ungestraft" erlauben konnte, durchgängig gleich zwei Spielerinnen im Angriff und in der Abwehr zu tauschen, was auch dazu führte, dass die beiden 18-jährigen Julia Weise im rechten Rückraum als auch Emely Theilig auf der Mittelposition über die ganze Spielzeit hinweg das gewaltige Angriffstempo ihrer Mannschaft hoch halten konnten.

Dann war ja auch noch Stefan Kretzschmars Tochter Lucie-Marie im linken Rückraum mit enormem Tordrang eine stete Gefahr für die TS- Abwehr. Bei den Gastgeberinnen war jede Akteurin durchgängig darum bemüht, mit einer guten Leistung in die kurze Weihnachtspause zu kommen, ihr Engagement ließ nichts zu wünschen übrig. Besonders Nina Bestle zeigte ihre wohl beste Leistung dieser Saison, auch Laura Wedrich und Saskia Probst konnten mit großartigen Aktionen besonders überzeugen, Kristin Lang nutzte die wenigen Möglichkeiten am Kreis eindrucksvoll und gemeinsam mit Tanja Küffner gelang auch das schönste Tor des Tages, als die Linkshänderin im Fallen von der Eckfahne mit einem Kempa-Pass Lang zum Sprungwurftreffer verhalf. In einer durchgängig fairen Begegnung hatten die beiden Schiedsrichter es nicht schwer und passten sich dem hohen Niveau der Begegnung an.

TSH: Ebersberger und Gerling Stephan 1, Egle, Wedrich 9/4, Bestle 2, Brockschmidt, Probst 5/1, Schneidereit 1, Lang 3, Theobald, Küffner 2 und Neumann 2

VOLKER SCHNELLER