Letzte Etappe: Fürstliches Frühstück mit der Baronin

Für die Tour von Großenseebach nach Sterpersdorf gab es ordentliche Stärkung - vor 1 Stunde

HÖCHSTADT - Heute hat Eva Sünderhauf ihre letzte Etappe angetreten und ist von Großenseebach über Biengarten zur Antoniuskapelle am Lauberberg gewandert.

Bilderstrecke zum Thema Endspurt für Wanderreporterin Eva: Das war ihre vierte Etappe Vier aufregende Tage hat Eva Sünderhauf als NN-Wanderreporterin hinter sich gebracht. Auf ihrer letzten Etappe hat sie nochmal ein paar echte Highlights erleben dürfen, darunter ein Frühstück mit einer echten Baronin.



Wobei ich gleich kurz hinter Großenseebach einen Zwischenstopp eingelegt habe für ein Frühstück auf Schloss Neuenbürg. Frau von Gagern? Freifrau? Mir war nicht klar, wie ich die Hausherrin korrekt anspreche. "Für die einen bin ich Frau Baronin, für die anderen einfach nur Irina", hilft sie mir.

Überhaupt: Die 47-Jährige, die auf eine jahrhundertealte Familiengeschichte zurückblickt, kommt so bodenständig daher, dass man das "von" im Namen glatt vergisst. Die Mutter von drei Kindern ist freiberufliche Journalistin, hat für diverse Fernsehsender vor und hinter der Kamera gearbeitet - und überlegt flugs mit, wie ich mein Video über sie drehen könnte.

Die vierte und letzte Etappe von Wanderreporterin Eva zum Nachlesen

Während ihr Mann hier aufgewachsen ist, liegen ihre Wurzeln bei Siegmaringen. Irina von Gagern ist eine gebürtige von Hornstein. Anschluss gefunden hier in der Gegend hat sie schnell. Auch der Kinder wegen, die immer Freunde in die alten Mauern mitbringen. Und weil die Familie diese ab und an für andere öffnet. Das nächste Mal zum Tag des offenen Denkmals Anfang September.

Infos über Urlaub- und Freizeitmöglichkeiten im Naturpark Steigerwald finden Sie hier.

Eva Sünderhauf