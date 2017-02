Live-Ticker: Bleibt Höchstadt gegen Schönheide unbesiegt?

HEC will seine weiße Weste bewahren und als Spitzenreiter in die Playoffs - vor 1 Stunde

HÖCHSTADT - Nur noch zwei Spiele, dann ist die Eishockey-Verzahnungsrunde für die Höchstadt Alligators vorbei. Will der Spitzenreiter in den Playoffs bis ins Finale Heimrecht haben, muss der HEC am Besten unbesiegt bleiben. Heute kommt mit Schönheide ein starker Gegner ins Eisstadion. Wir tickern live.

Der HEC will gegen Schönheide seine weiße Weste behalten. © André De Geare



Der HEC will gegen Schönheide seine weiße Weste behalten. Foto: André De Geare



Alexander Pfaehler