Liveticker: Höchstadter EC - ESC Dorfen

vor 10 Stunden

HÖCHSTADT - Beide Favoriten gaben sich auch am drittletzten Spieltag der Eishockey-Bayernliga keine Blöße. Und weil sowohl der Höchstadter EC als auch der ESC Dorfen gewannen, kommt es am Sonntag um 18 Uhr zum "Showdown" um den Titel. Gewinnen die Alligators, stehen sie vor dem letzten Spieltag in Pegnitz als Meister fest. Wir sind per Liveticker ab 18 Uhr dabei!

Machen Michal Petrak und Co. gegen Dorfen alles klar? © Edgar Pfrogner



Machen Michal Petrak und Co. gegen Dorfen alles klar? Foto: Edgar Pfrogner