Liveticker: Höchstadter EC - EV Lindau

Eishockey: Wer zieht ein ins Playoff-Finale? - vor 49 Minuten

HÖCHSTADT - Heute ab 20 Uhr kommt es am Kieferndorfer Weg in Höchstadt zum Showdown zwischen dem heimischen HEC und dem EV Lindau. In bisher vier Saisonspielen gegeneinander gewann jedes der beiden Teams je ein Mal daheim und auswärts - eine Prognose wäre also wie Lottospielen...

Dürfen die Alligators heute feiern oder ist die Saison für sie beendet? © Jürgen Hauke



