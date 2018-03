Lockmittel Lebkuchen: Unbekannter sprach Kinder an

Die Mädchen ließen sich auf kein Gespräch ein - vor 1 Stunde

GREMSDORF - Am Freitag wurden in Gremsdorf zwei Mädchen von einem Unbekannten angesprochen. Er bot ihnen einen Lebkuchen an, die beiden ließen sich jedoch nicht auf ein Gespräch ein. Nun sucht die Polizei nach dem Mann.

Bereits am Freitagnachmittag wurden zwei zehnjährige Mädchen in Gremsdorf von einem älteren, dicken Mann angesprochen, wie die Polizei mitteilte. Er bot ihnen einen Lebkuchen an und redete in einer ausländischen Sprache. Die Mädchen verstanden den Mann nicht und gingen weiter.

Er verfolgte sie noch kurz in einem roten Auto, eventuell einem Seat. Die Polizei hat den Fall aufgenommen und schickt nun häufiger Streifen in das Gebiet. Zudem bitten die Beamten um Hinweise aus der Bevölkerung.

Wenn Sie etwas Ungewöhnliches bemerkt oder den Mann gesehen haben, melden Sie sich unter 09193/63940.

