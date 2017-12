Lohn für Freiwillige

Sparkasse gibt Spenden an 76 Organisationen - vor 54 Minuten

HERZOGENAURACH - Manche Tradition muss gewahrt bleiben: Wie jedes Jahr hat die Stadt- und Kreis-sparkasse Erlangen Höchstadt Herzogemaurach auch heuer wieder die Vorweihnachtszeit genutzt, um Vereine und Organisationen aus der Region finanziell zu unterstützen. Denn das Ehrenamt, so der Appell, werde dringend gebraucht.

An Vertreter von 76 Vereinen, Organisationen und Projekten, ließ die Sparkasse Spenden fließen. © Foto: Koprivnjak



Sogar der Raum musste diesmal gewechselt werden. Denn fast 100 Vertreter aus 76 Vereinen, Organisationen und Projekten hatten am Mittwochabend die Sparkasse in Herzogenaurach aufgesucht, wo Vorstandsvorsitzender Johannes von Hebel von der Vorweihnachtszeit erzählte. Diese sei zwar meistens sehr hektisch, aber "dennoch ist es auch die Zeit, denen etwas zu schenken, die Hilfe brauchen."

Und solche Geschenke hatten die Sparkassen-Vorstände in Form von Briefumschlägen mitgebracht, die sie gemeinsam mit Bürgermeister German Hacker an die zahlreichen Vertreter des Ehrenamts verteilten. Von den Fußballern des ASV Herzogenaurach über die Freiwilligen Feuerwehrler aus Haundorf bis hin zu Vertretern der Schulen – sie alle bekamen von der Sparkasse jeweils ein Geldgeschenk.

Vor allem die Ehrenamtlichen in diesen Organsationen, die stets so viel geben, sollten damit etwas zurückbekommen. "Das Ehrenamt gehört zu unseren wichtigsten Grundpfeilern", erklärte von Hebel und verwies dabei auf die polarisierende Zeit, in der sich das Land derzeit befinde. "Da braucht es diese Klammer, die zusammenführt und verbindet."

OLIVER KOPRIVNJAK