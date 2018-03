Longhorns: Ein Sieg muss her

TSH-Basketballer gegen Rosenheim um den Ligaverbleib - vor 46 Minuten

HERZOGENAURACH - Für die Basketballer der TSH wird es am Sonntag um 18.30 Uhr in der Sporthalle des Gymnasiums richtig ernst. Denn dann treffen sie auf Rosenheim, einen direkten Konkurrenten um den Klassenerhalt in der 1. Regionalliga.

Spielt der Rücken mit? Die Longhorns bangen um Daniel Krause. © Foto: Anestis Aslanidis



Spielt der Rücken mit? Die Longhorns bangen um Daniel Krause. Foto: Foto: Anestis Aslanidis



Die Longhorns liegen mit 7:15 Siegen auf dem zehnten Tabellenplatz, während die Rosenheimer auf Platz elf rangieren – mit 6:15 Siegen. Da die Oberbayern das Hinspiel mit 91:81 gewonnen haben, würden sie mit einem Erfolg aufgrund des gewonnenen direkten Vergleichs an den Aurachstädtern vorbeiziehen. Für die Longhorns ist dieses Spiel von entscheidender Bedeutung, denn in den vier verbleibenden Spielen können sie realistisch außer gegen Zwickau nur noch gegen Rosenheim auf Punkte hoffen. Und dass sie mindestens noch einen Sieg benötigen, um den Klassenerhalt sicherzustellen, steht für alle Experten fest.

"Gegen Vilsbiburg und Treuchtlingen wird es nicht viel zu holen geben und in Zwickau kann auch immer alles passieren", sagt Longhornstrainer Benedikt Aumeier. "Folglich ist das Heimspiel gegen Rosenheim extrem wichtig für uns, da wir hier unser Schicksal in den eigenen Händen haben und zusammen mit unseren Fans die Saison zu einem positiven Ende bringen könnten. Klar verspüren wir Druck, aber genau für solche Situationen betreibt man Leistungssport. Beide Teams wissen um die Bedeutung der Partie, beide werden alles geben, um das Spiel zu gewinnen. Wir freuen uns auf den Wettkampf, haben uns intensiv vorbereitet und sind bereit, die Herausforderung anzunehmen und zu bestehen."

Ohne Gahlert und Krause

Dabei müssen die Herzogenauracher auf einige wichtige Spieler verzichten. Denn Ben Gahlert wird wohl beim NBC aushelfen müssen, um den Aufstieg in die Bayernliga sicherzustellen und auch bei Daniel Krause gibt es Fragezeichen, da er an hartnäckigen Rückenschmerzen laboriert. Die restlichen Longhorns stellen dennoch eine schlagkräftige Truppe.

Die wird auch nötig sein, denn die Rosenheimer verfügen über zwei überragende Einzelspieler. Der dritte der Topscorerliste Evans Ganapamo erzielt 22,3 Punkte pro Partie und kennt keinen Wurf, der es nicht wert wäre, genommen zu werden. Bei ihm wird die Aufgabe sein, ihn zu möglichst vielen schweren Würfen zu nötigen, um damit seine Quote in den Keller zu drücken. Basketballzwerg Jguwon Hogges, der mit 175 Zentimetern Körpergröße im Konzert der Riesen mächtig mitmischt, gehört mit 17,9 Punkten pro Partie zu den Top Ten der Topscorerliste und ist seit Jahren einer der besten Aufbauspieler der Liga. Im Verbund können die beiden US-Amerikaner jede Mannschaft aus der Halle schießen. Doch die restlichen Rosenheimer können einen schwächeren Tag des Führungsduos nicht kompensieren. Und so wird es ganz klar die Aufgabe der Longhorns sein, diese beiden starken Individualisten aus dem Spiel zu nehmen.

psi