Longhorns verpflichten Stefan Dinkel

HERZOGENAURACH - Einen erfahrenen Flügel-Mann haben die Longhorns hinzugewonnen. Basketball-Abteilungsleiter Olaf Kaddatz-Dassler vermeldet Stefan Dinkel als Neuzugang.

Jetzt ein Longhorn: Stefan Dinkel. Breitengüßbach © Foto: TSV



Stefan Dinkel sei mit seinen 28 Jahren und all den Stationen, die er bislang durchlaufen hat, eine ideale Ergänzung zu Mike Kaiser und Daniel Krause auf der Flügelposition. Dinkel durchlief das Jugendprogramm der Bamberger Brose Baskets und wurde schon als Zwölfjähriger zum ersten Mal Bayerischer Meister, gefolgt von diversen Süddeutschen Meisterschaften und zweimal dem Titel des Deutschen Vizemeisters in der Nachwuchs-Basketball-Bundesliga (NBBL).

2009 war er Meister in der Regionalliga Südost mit den Würzburg Baskets, spielte dann ein Jahr am Dawson College in der US-amerikanischen College-Basketball-Meisterschaft NCAA, um nach seiner Rückkehr drei Jahre lang als Spieler und Kapitän beim TSV Breitengüßbach in der ProB aktiv zu sein. Die letzten beiden Jahre war er Kapitän in Breitengüßbach in der 1. Regionalliga.

Es entstand ein intensiver Kontakt zum heutigen Longhorns-Coach Benedikt Aumeier: "Stefan ist genau das fehlende Puzzlestück, das uns auf dem Flügel noch gefehlt hat. Er kennt die Liga, ist bereit, im Spiel Verantwortung zu übernehmen. Wenn man einen solchen Spieler bekommen kann, überlegt man nicht lange!", so Coach Aumeier. Olaf Kaddatz-Dassler gibt sich "sicher, dass er mit seiner Erfahrung und seinem Wissen als B-Trainer unsere jungen Spieler weiterentwickeln und in Offense und Defense Akzente setzen kann."

