Mädchen in Aurachtal sind sattelfest

Ferienreitkurse der Hessenmühle waren sehr gefragt - vor 1 Stunde

AURACHTAL - "Das höchste Glück der Erde liegt auf dem Rücken der Pferde." Davon konnten sich bei den Ferienreitkursen in der Reitschule Hessenmühle wieder einige Mädchen überzeugen.

Gleich gibt’s Urkunden für die erfolgreiche Teilnahme am Ferienreitkurs der Reitschule Hessenmühle für (von links) Melina auf Macho (gehalten von Peter Jordan), Marie auf Sherlock, Lisa auf Jonathan (gehalten von Reitlehrer Roland Staudenmaier) und Jasmin auf Antonio (gehalten von Assistentin Karina Franke). © Foto: Jeanette Seitz



Gleich gibt’s Urkunden für die erfolgreiche Teilnahme am Ferienreitkurs der Reitschule Hessenmühle für (von links) Melina auf Macho (gehalten von Peter Jordan), Marie auf Sherlock, Lisa auf Jonathan (gehalten von Reitlehrer Roland Staudenmaier) und Jasmin auf Antonio (gehalten von Assistentin Karina Franke). Foto: Foto: Jeanette Seitz



Mit viel Einfühlungsvermögen und Geduld brachte Reitlehrer Roland Staudenmaier seinen Schülerinnen den Pferdesport nahe. Schon viele Schüler hat Staudenmaier bei ihren ersten Erfahrungen auf dem Pferderücken begleitet und ihnen später zu Turniererfolgen verholfen.

Immer noch schlägt Roland Staudenmaiers Herz auch für den Nachwuchs. Bei den Ferienreitkursen assistierte ihm die Studentin Karina Franke, selbst schon langjährige Reiterin.

In der zweiten Osterferienwoche wagten sich Marie, Melina, Lisa, Jasmin, Fatma, Kadriye, Lina und Elisaweta auf den Pferderücken, aufgeteilt auf einen Vormittags- und einen Nachmittagskurs. Am Vormittag besuchte der zweite Bürgermeister Peter Jordan die Nachwuchs-Reiterinnen, zu denen auch seine Tochter Jasmin zählte. Peter Jordan hat als Junge selbst Reitunterricht unter Roland Staudenmaier genossen.

Übrigens: Die Nachfrage nach den Ferienreitkursen war heuer derart groß, dass schnell alles ausgebucht war und einige Interessenten Absagen erhielten. Deshalb will die Reitschule Hessenmühle in den Pfingstferien nochmals zwei viertägige Kurse am Vormittag (9 bis 11 Uhr) anbieten.

Nähere Infos und Anmeldung bei Roland Staudenmaier, Telefon (0 91 32) 6 12 22 oder per E-mail an reitschule.hessenmuehle@t-online.de.

Jeanette Seitz Nordbayerische Nachrichten Herzogenaurach/Höchstadt E-Mail