Markanter Wandel im Stadtbild von Herzogenaurach

HERZOGENAURACH - An markanten Stellen in der Innenstadt ändert sich derzeit das Stadtbild Herzogenaurachs – auch eine Antwort auf die immer wieder beklagte Wohnungsnot in der weiter wachsenden Stadt an der Aurach. Nicht alle unmittelbar betroffenen Nachbarn sind glücklich mit Nachverdichtung und den Bauten, die neben ihnen entstehen und das Straßenbild verändern. Bei einem Bürgergespräch der Stadtratsopposition im Juli war auch dies Thema. Die NN zeigen einige der Stadtbild-prägenden Neubauten.

Das Wohn- und Geschäftshaus, das an der Erlanger Straße gegenüber dem Liebfrauenhaus mit privater Volksschule und Seniorenheim entsteht, wächst dort, wo ehedem ein Schwesternwohnheim und auf einem lange brach liegenden Grundstück vor Jahrzehnten eine Tankstelle stand. Das Objekt auf dem spitzwinkligen Grundstück ist hier aus der Perspektive in der Kellergasse abgelichtet. Im Hintergrund des Baus ist der Kirchturm des Liebfrauenhauses zu erkennen. © Foto: Edgar Pfrogner



Ein Zehn-Familienwohnhaus, das an der Ansbacher Straße entsteht, wird auf dem Grundstück der früheren Traditionsgaststätte "Zum Tiroler" in der Damaschkestraße gebaut.

Es handelt sich um 40 bis 100 Quadratmeter große Wohnungen, die der Bauträger, die Firma Globus Development aus Buttenheim, errichtet. Alle Ein- bis Vier-Zimmer-Wohnungen auf dem Tiroler-Gelände sind barrierefrei und mit einem Aufzug erreichbar.

Vor rund zwei Jahren wurde begonnen, die ehemalige Reinigung Möhrenschlager an der Würzburger Straße dem Erdboden gleichzumachen. 2016 wurde mit dem Bau angefangen, der aus der Feder der Erlanger Firma Bawo Wohnbau stammt. Es entsteht hier ein viergeschossiges Wohn- und Geschäftshaus, die "Lilien-Etagen".

Sie sollen auch ein Café im Erdgeschoss bieten und neun Eigentumswohnungen, zusammen rund 900 Quadratmeter Wohnfläche.

Die Wohnungen sind überwiegend von Eigennutzern gekauft worden. Zu den Neu-Eigentümern gehören auch Bürger, die aus ihren angestammten Häusern ausziehen und somit für Entlastung auf dem heimischen Wohnungsmarkt sorgen könnten.

Zusätzlich zu den Wohnungen entsteht noch eine Tiefgarage mit 20 Stellplätzen, ebenfalls mit Anschluss für ein Elektroauto wie auch beim Projekt an der Ansbacher Straße.

Im Juli 2015 hatte sich der Bauausschuss mit dem Wohn- und Geschäftshaus befasst, das an der Erlanger Straße 28 und 30 entsteht.

Das Grundstück in der Kurve an der Flughafenstraße, links der Kirchturm von St. Magdalena, wird mit vier Gebäudekomplexen und einem Platz in der Mitte gestaltet. Auch die Scheune des Großvaters des Bauherrn wird umgebaut. © Fotos: Edgar Pfrogner



Auf diesem spitzwinklig-dreieckigen Grundstück wuchs seither ein dreigeschossiger moderner Bau mit Tiefgarage für Kunden, Bewohner und Personal, nebst einigen Stellplätzen an der Einmündung Eichelmühlgasse. Das Gebäude soll Herzogenaurach um einen Kontrapunkt zum vis-à-vis gelegenen Liebfrauenhaus und um ein Tagescafé bereichern. Den Bauantrag hatte die Rattmann Wohnbau GmbH und Co. Baubetreuungs KG gestellt.

Von dieser Seite war zu erfahren, dass im Erdgeschoss eine Bäckerei mit Tagescafé einziehen wird. Das Café soll bereits im Oktober eröffnet werden. Die sieben Hotelzimmer, die das Gebäude neben neun Wohnungen umfasst, sollen auch durch das Café versorgt werden. Im ersten Stock des Gebäudes mit geschwungenen Balkonen ist neben Wohnungen auch gewerbliche Nutzung vorgesehen.

Im Dachgeschoss sollen ausschließlich Wohnungen entstehen, insgesamt sind es rund 970 Quadratmeter Wohn- und rund 770 Quadratmeter Gewerbefläche. Bezugsfertig soll der Bau Ende März bis Anfang April 2018 sein.

Hier in der Würzburger Straße stand die Reinigung Möhrenschlager, die 2015 abgerissen wurde.



Ebenfalls ein Großprojekt ist der Neubau eines Wohngebäudes mit acht Wohnungen, Laden und Büro, eines Wohngebäudes mit vier Maisonettewohnungen und dem Umbau einer ehemaligen, gewerblich genutzten Scheune zu Wohnung sowie die Errichtung eines Carports mitten in der Stadt.

Dies soll am markanten Grundstück Zum Flughafen/Hallertürlein geschehen, zuvor lange eine Tankstelleaußer Betrieb. Vier Gebäudekomplexe und ein kleiner Platz mit parkähnlicher Grünanlage befinden sich im Bau. Der Bauplatz ist einer der meist frequentierten Orte der Stadt, die Kurve der Flughafenstraße gegenüber der Villa Herzolino, dem internationalen Kindergarten.

Bauherr ist Norbert Kurr, ein Nachkomme des ehedem in Herzogenaurach vielerorts tätigen Baumeisters.

Ein neues Gesicht erhält die Ansbacher Straße gegenüber des Verkehrsübungsplatzes, ehemals „Tiroler“. Auch hier entsteht Wohnraum. © Fotos: Edgar Pfrogner



Die vier geplanten Gebäudekomplexe teilen sich so auf: Zwei Häuser werden an der Straße "Zum Flughafen" errichtet, vier Maisonetten im nördlichen Bereich des Geländes.

Dazu kommt der Umbau der schon bestehenden Scheune, die der Großvater des Bauherrn am Ende des 19. Jahrhunderts gebaut hat, in eine großzügige Wohnung.

Im Erdgeschoss der Häuser entlang der Straße "Zum Flughafen" werden zwei Gewerbeeinheiten mit etwa 111 Quadratmetern und 174 Quadratmetern errichtet. Bei der Planung sei darauf geachtet worden, so Kurr, "dass sie sich in das bestehende Stadtbild nahtlos einfügen." Bis 2018 entstehen großzügige Wohnungen mit zwei bis vier Zimmern und Flächen zwischen etwa 45 Quadratmetern und 140 Quadratmetern.

