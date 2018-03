Martin Ekrt wird neuer HEC-Trainer

Alligators stellen Nachfolger für Daniel Jun vor - vor 43 Minuten

HÖCHSTADT - Ein alter Haudegen kehrt zurück: Martin Ekrt wird neuer Trainer des HEC in der Oberliga.

Martin Ekrt wird neuer HEC-Trainer © Thomas Hahn



Der gebürtige Tscheche, der neben der deutschen auch die österreichische Staatsbürgerschaft besitzt, ist den Fans der Alligators bereits aus den Jahren 2004 bis 2006 als Spieler und aus der Saison 2008/2009 als Spielertrainer bekannt.

Nun kommt er zum dritten Mal in den Aischgrund, nachdem er die Verantwortlichen des HEC mit seinen klaren Vorstellungen überzeugen und sich somit gegen die anderen Bewerber durchsetzen konnte, heißt es auf der fb-Seite der Alligators.

"Martin Ekrt lebt wie sein Vorgänger für den Eishockeysport, außerdem kennt er Höchstadt und die Gegebenheiten vor Ort", beschreibt Sportvorstand Jörg Schobert nur einige der ausschlaggebenden Gründe warum man sich in Höchstadt für Ekrt entschied.

Seine Erfahrungen als Spieler sammelte Ekrt unter anderem in der DEL für die Nürnberg Ice Tigers, nach seinem Karriereende beim Höchstadter EC zog es ihn nach Italien, wo er zuerst in Kaltern und anschließend in Neumarkt zuerst den Nachwuchs und dann die 1. Mannschaft trainierte.

"Wir sind froh Martin Ekrt wieder in Höchstadt zu begrüßen und mit ihm die Oberligasaison 2018/2019 zu planen", so HEC-Präsident Martin Müller. "Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit!"