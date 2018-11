Martin Grau: Abschied mit Platz 6

HÖCHSTADT - Zum vermutlich letzten Mal hat Martin Grau das orange Trikot des LSC Höchstadt nach elf Jahren Erfolgsgeschichte übergestreift.

Ein Formtest nach Grundlagentraining war der Darmstadt Cross für Martin Grau (Nr. 8). Zum vermutlich letzten Mal im LSC-Trikot lief er auf Platz sechs bei den Männern und verfehlte die Qualifikation zur Europameisterschaft. Foto: Foto: moe



Beim größten Crosslauf in Deutschland, dem Darmstadt Cross, stand der Biengartener mit fast der kompletten deutschen Männer-Elite am Start, denn es ging um die Fahrkarte zur Europameisterschaft im Querfeldeinlauf Anfang Dezember in Holland.

Genauso rasant begann auch das Rennen, Philipp Pflieger von der LG Regensburg legte ein Affentempo vor, sodass sich Martin Grau erst einmal im Mittelfeld eingruppierte.

Spitze zu schnell

Nach einem reinen Grundlagentraining ohne schnelle Einheiten schien dem Mann im LSC-Trikot das Tempo vorne viel zu hoch. Zur Halbzeit musste der führende Regensburger dann verletzungsbedingt aufgeben. Martin Grau konnte zwar einige Plätze gut machen, aber die Lücke nach vorne war schon recht groß. In den letzten beiden Runden der 9000 Meter langen anspruchsvollen Strecke sammelte er noch einige Kontrahenten ein, der Sieg ging aber überlegen an den U 23-Athleten Samuel Fitwi von der LG Vulkaneifel in 26:57 min. Mit Gesamtplatz neun und Platz sechs in der Männerwertung (27:36,9 min.) war der Sportsoldat aber recht zufrieden: "Ich hätte mich komplett zerstört, wenn ich das Höllentempo am Anfang mitgelaufen wäre. So konnte ich noch einige einsammeln und bin zufrieden mit dem Formtest."

Wäre Grau in der Männerwertung einen Platz weiter vorne gelandet, hätte er sich für das Männerteam zur Cross-Europameisterschaft qualifiziert.

Bei dieser Meisterschaft sicher dabei ist der ehemalige Höchstadter Konstantin Wedel. Der für den LAC Quelle Fürth startende Läufer fährt nach einem starken Auftritt und Platz drei sicher nach Holland.

